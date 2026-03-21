Bầu Đức tăng tốc tất toán khoản nợ nghìn tỷ với Bộ Tài chính ngay trong tháng 3, sớm hơn kế hoạch 9 tháng

Ngày 20/3, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) công bố quyết định điều chỉnh thời gian đáo hạn đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016 – nhóm A. Theo đó, thời điểm đáo hạn được rút ngắn từ ngày 30/12/2026 xuống còn 26/3/2026, tức sớm hơn khoảng 9 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, vào ngày 23/1, doanh nghiệp đã thanh toán 700 tỷ đồng cho lô trái phiếu này, gồm 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi. Sau khi thực hiện nghĩa vụ trên, HAGL vẫn còn khoảng 1.577 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán. Lãi suất áp dụng trong kỳ được xác định ở mức khoảng 7,7%, bao gồm cả phần lãi tồn đọng.

Lô trái phiếu phát hành năm 2016 (mã: HAGLBOND16.26) có tổng giá trị ban đầu 6.596 tỷ đồng, được HAGL phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ. Đến tháng 6/2024, dư nợ còn lại ghi nhận 4.248 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu, chia thành hai nhóm: nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B với 2.000 tỷ đồng.

Đối với nhóm B, trong năm 2025, HAGL đã phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng cho 6 chủ nợ.

Trong khi đó, nhóm A được đẩy mạnh xử lý sau khi khoản nợ này được Ngân hàng BIDV chuyển giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, chuyên thực hiện mua bán và xử lý nợ, tài sản tồn đọng.

Một phần nguồn lực trả nợ đến từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ 91,375 triệu cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), tương đương 8,24% vốn điều lệ, cho đối tác bên ngoài vào tháng 1/2026.

Cũng trong ngày 20/3, HAGL cho biết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17/4 tới. Tại đại hội, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông các nội dung như kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2026 và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tài liệu chi tiết dự kiến được công bố từ ngày 27/3.