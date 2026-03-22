Kỳ lạ: Bầu Đức làm cụm công nghiệp nhưng không cho thuê, không bán nền

Trực tiếp giải đáp những hoài nghi của thị trường, người đứng đầu HAGL khẳng định doanh nghiệp tuyệt đối không làm bất động sản khu công nghiệp để kinh doanh thương mại. Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 hoàn toàn không có mục tiêu phân lô bán nền và không cho khách hàng ngoài thuê lại quỹ đất.

Thay vào đó, toàn bộ diện tích 75 ha tọa lạc tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, huyện Mang Yang sẽ được đóng gói khép kín. Nơi đây được quy hoạch trở thành đại bản doanh tập trung, phục vụ riêng cho hệ sinh thái nội bộ của tập đoàn. Quỹ đất này được sử dụng làm mặt bằng để quy tụ hàng loạt nhà máy sản xuất, chế biến trọng điểm của HAGL.

Cụ thể, các tổ hợp nhà máy tinh chế cà phê, nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu, nhà máy dâu tằm tơ, cơ sở sản xuất phân bón sinh học... sẽ được quy tụ tại khu vực này. Việc gom chung các xưởng sản xuất về một đầu mối hạ tầng dùng chung giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics và giải quyết triệt để bài toán chế biến sâu. Cụm công nghiệp sẽ đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận và xử lý khối lượng nông sản khổng lồ từ các vùng nguyên liệu bạt ngàn của HAGL trải dài khắp ba nước Đông Dương.

Về tiến độ, dự án có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng và thời gian hoàn thành không quá 30 tháng. HAGL đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong 22 tháng kể từ ngày được giao làm chủ đầu tư, dự kiến đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và tháng 1/2028 chính thức đưa vào vận hành. Ngay sau đó, doanh nghiệp cam kết lấp đầy 100% diện tích trong vòng 12 tháng bằng chính các phân xưởng nội bộ của mình.

Nguyên nhân chủ đầu tư tự tin hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026 là trong diện tích 75 ha, đất trồng cây hàng năm khác 73 ha và đất giao thông 2 ha. Trong đó, diện tích khoảng 50 ha đất trồng cây hàng năm khác do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai đầu tư.

Hạt nhân quan trọng nhất chuẩn bị được đặt tại cụm công nghiệp này chính là nhà máy tinh chế cà phê có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là bệ phóng hạ tầng đắc lực phục vụ trực tiếp cho siêu dự án 20.000 ha cà phê mà tập đoàn đang triển khai. Tổ hợp nhà máy ứng dụng công nghệ lò quay liên tục sẽ chuyển hóa vỏ quả sấy khô thành tinh cà phê xuất khẩu dạng bán sỉ cho các tập đoàn thực phẩm toàn cầu.

Phân khúc chế biến sâu từ phụ phẩm này dự kiến mang về hơn 133 triệu USD mỗi năm với biên lợi nhuận tốt do nguồn nguyên liệu gần như bằng không.

Dòng tiền từ vỏ quả cà phê sẽ tạo ra một lớp đệm giảm xóc hoàn hảo, bảo vệ cấu trúc tài chính của HAGL trước những biến động thất thường của giá hàng hóa.

Việc dồn lực cho ngành nông nghiệp tái khẳng định cam kết đoạn tuyệt bất động sản thương mại của Bầu Đức. Khu phức hợp Phù Đổng đang triển khai cũng là dự án địa ốc cuối cùng mang tính ngoại lệ nhờ quỹ đất cũ, chủ yếu để tri ân nhân viên và khép lại hoàn toàn mảng kinh doanh này.