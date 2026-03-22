Cộng đồng người Việt tại CH Séc đón tin vui từ Vietjet Air

22-03-2026 - 12:52 PM | Doanh nghiệp

Hãng hàng không Vietjet Air dự kiến khai thác đường bay Hà Nội - Prague từ tháng 7/2026 với tần suất 2 chuyến/tuần

Theo thông tin từ Ủy ban Hàng không Dân dụng Kazakhstan, hãng hàng không Vietjet Air đã được phê duyệt kế hoạch khai thác đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Lịch trình này dự kiến bắt đầu vận hành từ ngày 11/7/2026.

Tần suất khai thác được ấn định là 2 chuyến mỗi tuần, sử dụng dòng máy bay thân rộng Airbus A330. Hành trình bay sẽ có điểm dừng trung chuyển tại sân bay Almaty của Kazakhstan trước khi tiếp tục hành trình sang châu Âu.

Chi tiết cốt lõi trong kế hoạch khai thác này là việc Vietjet Air được cấp Thương quyền 5 trong khuôn khổ chính sách "Bầu trời mở" của Kazakhstan. Cơ chế pháp lý này cho phép hãng bay không chỉ vận chuyển hành khách từ Việt Nam mà còn được phép khai thác thương mại trực tiếp chặng Almaty - Prague.

Cụ thể, Vietjet Air có quyền đón trả khách và bán vé cho chặng bay nội khối giữa Kazakhstan và Cộng hòa Séc. Khai thác hiệu quả thương quyền này sẽ giúp hãng tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy và cải thiện biên lợi nhuận của dòng máy bay thân rộng trên một lộ trình xuyên lục địa.

Về mặt thị trường, đường bay mới giải quyết trực tiếp bài toán di chuyển của cộng đồng người Việt đông đảo đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, đồng thời hiện thực hóa kế hoạch kết nối thị trường Đông Nam Á của sân bay Prague.

Đối với đối tác Kazakhstan, việc đón chuyến bay quá cảnh của Vietjet Air góp phần củng cố vị trí trung chuyển hàng không của quốc gia này giữa hai lục địa Á - Âu. Các cơ quan quản lý và hãng bay hiện đang trong giai đoạn hoàn tất các công đoạn kỹ thuật cuối cùng để đưa đường bay vào vận hành thương mại đúng tiến độ trong mùa hè năm nay.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Ông Trương Gia Bình quyết chơi 'ván bài' AI: Đây không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sinh tồn

Cơ quan chức năng kiểm tra, hàng trăm tỷ đồng tài sản số bị phong tỏa, Eric Vương là ai?

Cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Loan thoái toàn bộ vốn khỏi SMC
10:31 , 22/03/2026

10:31 , 22/03/2026
Những doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất SN 1994 đến từ Becamex, lớn tuổi nhất là 2 chủ tịch U80
08:38 , 22/03/2026

08:38 , 22/03/2026
Sun Group và Changi Airports International hợp tác quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc
21:00 , 21/03/2026

21:00 , 21/03/2026
Trung Nguyên Legend liên tục sáng tạo và phụng sự cộng đồng trên Hành trình 30 năm phát triển
19:30 , 21/03/2026

19:30 , 21/03/2026

