Ông Trương Gia Bình quyết chơi 'ván bài' AI: Đây không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sinh tồn

Chiến lược AI-First của FPT được áp dụng ra sao?

Chiến lược AI-First được Tập đoàn FPT xác định là điều kiện tiên quyết cho sự bứt phá trong kỷ nguyên mới, thực hiện chuyển dịch trọng tâm từ mô hình cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống sang hệ sinh thái AI-native.

Quá trình này được triển khai dựa trên việc tích hợp toàn diện trí tuệ nhân tạo vào mọi quy trình vận hành và giải pháp công nghệ, hướng đến mục tiêu làm chủ đầy đủ chuỗi giá trị từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến nguồn nhân lực chuyên sâu.

Trọng tâm thực thi của chiến lược là nền tảng FleziPT, một mô hình phân lớp được xây dựng từ các thực tiễn và công cụ đã kiểm chứng nhằm tối ưu hóa quá trình phát triển ứng dụng AI.

Hệ thống này ưu tiên phát triển các AI Agents chuyên biệt cho những lĩnh vực trọng yếu như tài chính, sản xuất, y tế và logistics, đồng thời kết hợp linh hoạt giữa mô hình mã nguồn mở với các giải pháp độc quyền của FPT để nâng cao năng lực tùy chỉnh và kiểm soát dữ liệu.

Bên cạnh các giải pháp thương mại, trí tuệ nhân tạo cũng được áp dụng triệt để nhằm tối ưu hóa năng suất phát triển phần mềm và quản trị hệ thống nội bộ của tập đoàn.

Để đảm bảo năng lực hạ tầng, FPT thực hiện đầu tư quy mô lớn vào hệ thống AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng.

Đây là không gian tích hợp giữa nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tế, phản ánh tư duy phát triển AI như một ngành công nghiệp hoàn chỉnh gắn liền với việc thu hút chuyên gia và hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Song song đó, tập đoàn mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác quốc tế như LandingAI và Agora Inc. để đồng nghiên cứu và thương mại hóa các nền tảng AI ứng dụng theo đặc thù từng ngành.

Tầm nhìn dài hạn của FPT đặt ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể đến năm 2030, bao gồm việc vận hành hạ tầng AI Factory đạt tổng năng lực khoảng 10 EFLOPS FP8 và sở hữu các mô hình nền tảng đa phương thức hàng đầu khu vực.

Về mặt tác động xã hội, chiến lược hướng tới phổ cập kiến thức AI cho 20 triệu người dùng, đào tạo kỹ năng chuyên môn cho 500.000 người và hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, các giải pháp AI sẽ được tích hợp sâu vào quản trị đô thị thông minh, hỗ trợ điều hành giao thông và trung tâm điều hành tại toàn bộ các thành phố trực thuộc trung ương.

Lộ trình đào tạo nhân lực công nghệ của FPT

Lộ trình đào tạo nhân lực công nghệ của FPT được xây dựng dựa trên mô hình hợp tác "ba nhà" bao gồm Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp nhằm hình thành đội ngũ nhân sự chất lượng cao phục vụ mục tiêu tự chủ công nghệ quốc gia.

Chiến lược này tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn sản xuất thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu (R&D) tại các đơn vị như Viện QACI hay FPT Semiconductor.

Ngay từ năm thứ hai đại học, sinh viên đã được kết nối trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành trong hệ sinh thái FPT thông qua chương trình cố vấn chuyên môn để sớm định hình năng lực thực tiễn.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), FPT triển khai lộ trình đào tạo xuyên suốt từ cấp phổ thông đến đại học và sau đại học. Tại cấp phổ thông, AI không chỉ là một môn học chuyên đề mà được tích hợp trực tiếp vào các trụ cột STEM, Coding và Robotics, đồng thời áp dụng thử nghiệm mô hình "Lớp học đảo ngược" (Flipped Classroom) hỗ trợ bởi AI từ năm 2026.

Tính đến năm 2025, FPT đã triển khai đào tạo cho gần 4.700 sinh viên chuyên ngành AI và trang bị kỹ năng AI cho gần 37.000 kỹ sư công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các ngành công nghệ chiến lược khác, lộ trình đào tạo được thiết kế bám sát nhu cầu thực tiễn của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Hệ thống giáo dục FPT hướng tới mục tiêu cung ứng tối thiểu 10.000 nhân sự chuyên ngành bán dẫn và vi mạch vào năm 2030, đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển hạ tầng số của quốc gia.

Song song đó, phân khúc điện toán đám mây dự kiến đào tạo 1.500 kỹ sư và 200 kiến trúc sư cấp cao để củng cố vị thế của hạ tầng Cloud nội địa. Trong các lĩnh vực tiên phong như công nghệ lượng tử và an ninh mạng, mục tiêu đào tạo được xác lập ở mức 100 tiến sĩ và 2.000 chuyên gia trình độ cao, kết hợp với việc công bố 500 công trình khoa học và bằng sáng chế có giá trị.﻿