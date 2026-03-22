Cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Loan thoái toàn bộ vốn khỏi SMC

Mới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đã có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE).

Theo đó, trong 3 phiên giao dịch ngày 16/3/2026, 17/3/2026 và 18/3/2026, bà Loan đã bán ra toàn bộ gần 10,5 triệu cổ phiếu SMC, tương đương 14,24% vốn điều lệ của Đầu tư Thương mại SMC.

Sau các giao dịch nêu trên, bà Loan giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0% vốn tại Đầu tư Thương mại SMC và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Được biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan là cựu Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thương Mại SMC, đã có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 thông qua kể từ ngày 25/9/2025.

Cùng chiều diễn biến, trước đó trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 9/3/2026 đến ngày 11/3/2026, ông Nguyễn Hữu Kinh Luân- Phó Tổng Giám đốc thường trực của Đầu tư Thương mại SMC bán ra thành công 3 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Luân đang sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phiếu SMC. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn 143.076 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,19% vốn tại Đầu tư Thương mại SMC.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Đầu tư Thương mại SMC mang về doanh thu thuần gần 7.007 tỷ đồng, giảm 21,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 185,1 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đầu tư Thương mại SMC giảm 6,8% so với đầu năm, xuống còn gần 4.453,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.447,9 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 407,2 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 316,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.458,7 tỷ đồng, giảm 12,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.049,2 tỷ đồng, chiếm 59,2% tổng nợ.



