Vì sao tổ chức liên quan ông Bùi Thành Nhơn "ngập ngừng" chưa bán hết cổ phiếu Novaland?

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa công bố, Công ty Cổ phần Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn, đã thực hiện bán ra 930.800 cổ phiếu NVL trong tổng số 2.157.000 đơn vị đăng ký trước đó.

Như vậy, tổ chức này chỉ mới hoàn tất 43,15% kế hoạch và vẫn giữ lại hơn 1,2 triệu cổ phiếu so với mục tiêu ban đầu.

Lý do được phía Diamond Properties đưa ra cho việc không thực hiện hết khối lượng đăng ký là do thay đổi kế hoạch trong quá trình giao dịch từ ngày 17/03 đến 19/03/2026.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của pháp nhân này tại Novaland hiện ở mức 7,637%, tương đương 170.468.424 cổ phiếu.

Diễn biến của cổ đông nội bộ diễn ra ngay tại thời điểm cổ phiếu NVL bắt đầu chu kỳ phục hồi về cả thị giá lẫn thanh khoản.

Kể từ chân sóng vào đầu tháng 3 tới nay, NVL đã ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 59%, trong đó phiên giao dịch ngày 10/04 ghi nhận mức giá đóng cửa 16.800 đồng/cp.

Đặc biệt, thanh khoản của mã chứng khoán này có sự hồi phục khi phiên 09/04 đạt hơn 81,7 triệu cổ phiếu giao dịch, cao gấp 2,7 lần phiên trước đó.

Động thái này cũng xuất hiện cùng lúc với các tín hiệu từ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, đặc biệt là thông báo dự kiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án Aqua City vào tháng 6/2026 theo lộ trình từng phần.

Bên cạnh đó, sau khi công bố lợi nhuận dương trong báo cáo kiểm toán năm 2025, cổ phiếu NVL đã chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cấp margin trở lại, giúp khơi thông dòng vốn ký quỹ trên thị trường.

Trong kế hoạch trình đại hội cổ đông 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục công tác bàn giao tại các cụm dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Quá trình tái cấu trúc nguồn vốn của tập đoàn cũng ghi nhận những chuyển biến mới khi các chủ nợ quốc tế chấp thuận phương án hoán đổi dư nợ trái phiếu sang cổ phần.

Điển hình là việc hội đồng quản trị vừa thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 15 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị hơn 84 tỷ đồng cho một nhà đầu tư nước ngoài vào cuối tháng 3.