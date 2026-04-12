Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà hàng fine dining tại phố cổ Hà Nội đóng cửa sau 30 năm hoạt động

Theo PV | 12-04-2026 - 17:37 PM | Doanh nghiệp

Sau khoảng ba thập kỷ hoạt động tại khu phố cổ, nhà hàng Moca Dining (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo dừng kinh doanh, khép lại một địa điểm ẩm thực từng thu hút khách trong và ngoài nước.

Mới đây, nhà hàng phát đi thông báo chính thức về việc đóng cửa. Theo thông báo của Moca Dining, nhà hàng sẽ dừng vận hành sau gần 30 năm đồng hành cùng thực khách, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ. 

Trước đó, từ ngày 20/3, các các mạng xã hội của nhà hàng đã ngừng cập nhật thông tin dịch vụ.

Thông báo đóng cửa của nhà hàng sau gần 30 năm.

Tọa lạc trên phố Nhà Thờ, gần khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà hàng nằm trong khu vực tập trung nhiều hoạt động du lịch và dịch vụ ăn uống. Không gian được thiết kế theo hướng kết hợp yếu tố Đông Dương và phong cách Gothic.

Moca Dining vận hành theo hai khung giờ chính. Buổi trưa phục vụ thực đơn cố định, hướng tới nhóm khách văn phòng; buổi tối tập trung vào các bữa ăn trải nghiệm, phù hợp với nhóm khách nhỏ hoặc gặp gỡ riêng tư. Thực đơn theo phong cách kết hợp (fusion) giữa ẩm thực Việt Nam và phương Tây.

Trong thời gian hoạt động, nhà hàng duy trì mức đánh giá cao trên các nền tảng du lịch như TripAdvisor. 

Việc một nhà hàng fine dining lâu năm tại khu phố cổ đóng cửa phần nào phản ánh sự biến động của phân khúc ẩm thực cao cấp tại Hà Nội, trong bối cảnh chi phí vận hành và nhu cầu thị trường thay đổi.

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên