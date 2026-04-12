Doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ trong quý 1/2026: Lỗ 15 quý liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu

Viglacera Đông Triều (DTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 46 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng gần 80% so với con số hơn 25 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã chuyển từ mức lỗ hơn 1 tỷ đồng ở quý 1 năm trước sang lãi gần 970 triệu đồng trong kỳ này.

Tuy nhiên, trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 1/2026 ghi nhận mức lỗ 6,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lỗ gần 6 tỷ đồng của quý 1/2025. Đây là quý lỗ thứ 15 liên tiếp của doanh nghiệp, nâng số lỗ lũy kế lên hơn 116 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý 1/2025 lỗ lớn hơn cùng kỳ dù doanh thu bứt phá đến từ sự gia tăng đột biến của các chi phí. Chi phí bán hàng trong quý đã tăng vọt từ mức hơn 48 triệu đồng lên tới 2,76 tỷ đồng trong quý 1/2026. Sự biến động này chủ yếu do phát sinh các khoản chi phí khác bằng tiền lên tới 2,53 tỷ đồng trong kỳ.

Đồng thời, chi phí lãi vay vẫn duy trì ở mức 2,79 tỷ đồng, gây áp lực lớn lên kết quả kinh doanh cuối cùng.

Tại ngày 31/03/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 171 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 187 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 15 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tài chính của Viglacera Đông Triều khoảng 122,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ của Viglacera Đông Triều, trong quý 1/2025 phát sinh sự xuất hiện của khoản dự phòng phải trả ngắn hạn trị giá 10,17 tỷ đồng để phục vụ chi phí mỏ và hoàn nguyên môi trường.

Công ty giải trình cho biết, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Công ty tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ thị trường chung của ngành vật liệu xây dựng. Mức lỗ tăng nhẹ so với cùng kỳ phản ánh những khó khăn hiện hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



﻿Cụ thể, thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục trầm lắng, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau dịp tết nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh dẫn đến sản lượng tiêu thụ thấp so với các Quý khác trong năm.

Do ảnh hưởng tình hình xung đột địa chính trị dẫn đến giá dầu tăng đột biến làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của Công ty tăng mạnh như than, dầu, chi phí vận chuyển, sơ chế đất ... Chi phí cố định lớn (như khấu hao, lãi vay, nhân công, chi phí vận hành) trong khi công suất hoạt động chưa được khai thác tối ưu. Áp lực cạnh tranh về giá bán trên thị trường khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.

﻿Để khắc phục tình trạng thua lỗ, trong quý 2/2026 và các kỳ tiếp theo, Viglacera Đông Triều dự kiến tiếp tục triển khai các giải pháp.

Thứ nhất, cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào các sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt và hiệu quả kinh tế cao, trong đó ưu tiên các dòng sản phẩm ngói trang trí, ngói chất lượng cao; đồng thời điều chinh sản lượng các sản phẩm có hiệu quả thấp phù hợp với nhu cầu thị trường.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, tiết giảm chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, rà soát và tối ưu định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, nâng cao hiệu suất vận hành máy móc thiết bị nhằm hạ giá thành sản phẩm.

Thứ ba, mở rộng củng cố hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty, thúc đẩy phát triển thị trường cho các sản phẩm của Công ty.

Thứ tư, chủ động làm việc với các nhà cung cấp để ổn định và giảm chi phí đầu vào, đồng thời sắp xếp, tinh gọn lạo động gián tiếp phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý tài chính, tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và để nghị hỗ trợ giảm lãi suất vay, qua đó giảm áp lực chi phí tài chính cho Công ty.

Thông qua việc triển khai các giải pháp nêu trên, Công ty kỳ vọng từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế phát sinh lỗ trong các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng và các yếu tổ khách quan khác.