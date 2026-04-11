Đất Xanh (DXG) muốn đổi tên, đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng năm 2026

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 17/4 tại TP. Hồ Chí Minh.



Theo kế hoạch trình cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 268 tỷ đồng, tăng 16%.

Trong định hướng kinh doanh, Đất Xanh cho biết sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án có pháp lý hoàn thiện, vị trí thuận lợi như The Privé, Gem Sky World cùng loạt dự án trọng điểm tại khu vực TP.HCM mới.

Đồng thời, công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện, phù hợp chiến lược phát triển dài hạn; tăng cường mảng dịch vụ, hướng tới mô hình nhà phát triển dự án; đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội M&A dự án và quỹ đất trong bối cảnh thị trường đang trong quá trình tái cơ cấu.



Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.192 tỷ đồng, hoàn thành gần 60% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng, tương ứng khoảng 62,7% mục tiêu đề ra.



Về phương án phân phối lợi nhuận, Đất Xanh đề xuất không chia cổ tức năm 2025, song dự kiến trích 2% lợi nhuận sau thuế (hơn 4,6 tỷ đồng) cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.



Ngoài ra, tại đại hội lần này, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 14%, tương đương hơn 155,7 triệu cổ phiếu. Thời điểm triển khai sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, Đất Xanh sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng.



Đáng chú ý, Đất Xanh còn trình cổ đông phương án đổi tên doanh nghiệp, giao Hội đồng quản trị nghiên cứu và lựa chọn tên gọi mới phù hợp định hướng phát triển và quy định pháp luật.