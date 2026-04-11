Lãi ròng tăng 6 lần dưới thời CEO gốc Việt, đế chế bảo hiểm của gia đình tỷ phú Lý Gia Thành "tung chiêu" mới tại Việt Nam

Tập đoàn bảo hiểm FWD được thành lập năm 2013 bởi ông Lý Trạch Giai, con trai út của tỷ phú Lý Gia Thành, hiện phục vụ 38 triệu khách hàng tại 10 thị trường châu Á.

Dưới sự điều hành của CEO Huỳnh Thanh Phong, chuyên gia mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada, tập đoàn báo lãi ròng năm 2025 đạt 166 triệu USD, tăng gấp 6 lần so với mức 24 triệu USD của năm 2024.

Doanh số bán mới toàn tập đoàn ghi nhận mức 2,446 tỷ USD, tăng trưởng 25%, trong khi lợi nhuận hoạt động sau thuế đạt 499 triệu USD. Hiệu quả kinh doanh này giúp vị CEO gốc Việt nhận mức tổng thù lao hơn 6,8 triệu USD trong năm qua.

Phân khúc Thị trường mới nổi của tập đoàn đạt mức tăng trưởng doanh số bán mới 27%, trong đó Việt Nam đóng góp sự tăng trưởng ở kênh đại lý bất chấp các khó khăn chung của thị trường trong năm 2025. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam có vốn điều lệ là 19.102 tỷ đồng .

Tại tọa đàm của FWD về đầu tư, bà Dương Kim Anh, Giám đốc Khối Đầu tư VCBF cho biết các quỹ duy trì danh mục từ 30 đến 40 mã cổ phiếu với thời gian nắm giữ dài hạn từ bốn đến năm năm nhằm kiểm soát biến động ngắn hạn.

Tại sự kiện, giới chuyên gia cũng bóc tách những hiểu lầm phổ biến trên thị trường bảo hiểm hiện nay. Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam nhận định người tham gia cần phân định rõ phí bảo hiểm rủi ro để duy trì quyền lợi bảo vệ và phần vốn thực tế mang đi đầu tư. Việc coi bảo hiểm là kênh sinh lời ngắn hạn thường dẫn đến những kỳ vọng sai lệch về lãi suất.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khẳng định đại lý phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp và minh bạch tuyệt đối về tính chất không cam kết lãi suất của các quỹ liên kết. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là ưu tiên bảo vệ nền tảng tài chính trước các rủi ro sức khỏe, sau đó mới tính đến việc gia tăng tài sản bền vững thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.