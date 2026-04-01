Lợi nhuận “bốc hơi” hơn 50%: Thù lao lãnh đạo Vinasun dự kiến 4–10 triệu đồng/tháng

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun – VNS) đánh giá năm qua chịu tác động từ nhiều biến động địa chính trị và kinh tế.



Giá xăng dầu biến động mạnh làm chi phí vận tải tăng cao. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh gay gắt cùng với sự suy giảm sức mua đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực taxi chở khách.



Năm 2025, doanh thu thuần của Vinasun đạt khoảng 883 tỷ đồng, giảm gần 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39 tỷ đồng, giảm hơn 53%. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.773 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công ty trình cổ đông phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức khá thấp. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT dự kiến nhận 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT 8 triệu đồng/tháng. Trưởng ban kiểm soát nhận 5 triệu đồng/tháng, còn các thành viên ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ là 4 triệu đồng/tháng.

Mức đề xuất này giảm đáng kể so với trước đây. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Chủ tịch HĐQT Tạ Long Hỷ nhận hơn 573 triệu đồng trong năm, tương đương gần 47,8 triệu đồng/tháng; năm 2024 con số này còn cao hơn, khoảng 603 triệu đồng, tương ứng hơn 50 triệu đồng/tháng.



Quy mô nhân sự của Vinasun cũng thu hẹp đáng kể. Cuối năm 2025, công ty còn 1.407 lao động, trong khi năm 2015 là 17.047 người, tức giảm 15.640 nhân sự sau 10 năm.



Bước sang năm 2026, doanh nghiệp dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Vinasun đặt mục tiêu doanh thu 902,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với thực hiện năm 2025, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 32,68 tỷ đồng, giảm hơn 16%.

Trong năm tới, công ty định hướng tái cấu trúc, đầu tư thêm xe hybrid, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến hệ thống kết nối, thanh toán.



Về phân phối lợi nhuận, Vinasun dự kiến không chia cổ tức trong năm 2026. Doanh nghiệp sẽ trích 7% lợi nhuận trước thuế cho quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động và dành 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho ban điều hành.