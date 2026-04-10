TNG của Chủ tịch Nguyễn Văn Thời đón cổ đông lớn VinaCapital

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX).

Theo đó, theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/4/2026, quỹ thành viên của VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đã mua vào 400.000 cổ phiếu TNG.

Sau giao dịch, quỹ này đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 1,7 triệu cổ phiếu lên gần 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,2875% lên 1,5982% vốn tại TNG.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 5 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng gần 4,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,6386%).

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu hơn 6,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,2368% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu TNG, trước đó quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Norges Bank vừa mua vào thành công 150.000 cổ phiếu TNG trong phiên giao dịch ngày 23/3/2026.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 6,4 triệu cổ phiếu lên hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,9418% lên 5,0584% và trở thành cổ đông lớn tại TNG.

Ở chiều ngược lại, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 12/2/2026 đến ngày 13/3/2026, ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT của TNG đã mua vào thành công hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua, tương ứng gần 78,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch nêu trên, ông Mạnh đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 11,6 triệu cổ phiếu lên hơn 15,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,993% lên 12,041% vốn tại TNG.

Được biết, ông Mạnh cũng chính là con trai của ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT của TNG và là anh trai của ông Nguyễn Mạnh Linh- Thành viên HĐQT. Hiện nay, ông Thời đang nắm giữ hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 19,196%) và ông Linh sở hữu 719.076 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,559%).