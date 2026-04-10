Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư 6,5 tỷ USD vào bang giàu nhất Ấn Độ, làm khu đô thị 1.000ha, chạy 60.000 taxi điện

Ngày 10/04/2026, Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, Vingroup và bang Maharashtra, thông qua Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) và Bộ Công nghiệp bang, sẽ phối hợp nghiên cứu cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Vùng đô thị Mumbai (MMR) và toàn bang Maharashtra, với tổng giá trị dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển đô thị, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup sẽ nghiên cứu triển khai các khu đô thị tích hợp trên diện tích khoảng 1.000 ha, bao gồm cơ sở nhà ở, khu thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích đồng bộ. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD, hướng tới hình thành các trung tâm phát triển mới tại khu vực lân cận Mumbai, trong đó có những vùng giàu tiềm năng như Mumbai 3.0.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, Vingroup thông qua công ty GSM Ấn Độ đề xuất triển khai đội taxi điện với quy mô dự kiến 60.000 xe, kết hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh, nhằm phục vụ thành phố Mumbai nói riêng và toàn bang Maharashtra nói chung. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, kế hoạch này được kỳ vọng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong 3-5 năm, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông tại bang.

Trong lĩnh vực năng lượng, Vingroup thông qua VinEnergo sẽ nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ.

Song song, thông qua các công ty thành viên như Vinschool, Vinmec, Vinpearl…, Vingroup sẽ nghiên cứu các dự án hạ tầng xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ du lịch, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành tại địa phương.

Về phía chính quyền, bang Maharashtra và MMRDA sẽ hỗ trợ Vingroup trong việc xác định quỹ đất, quy hoạch dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cung cấp hạ tầng kết nối và xem xét các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và triển khai.

Với dân số hơn 130 triệu người, Maharashtra là bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đóng góp khoảng 14% GDP quốc gia. Khu vực Vùng đô thị Mumbai đang được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế toàn cầu với hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Tại đây, Vingroup đã ký MOU với các bang Telangana và Tamil Nadu nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, VinFast – thành viên của Vingroup cũng đang mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện.