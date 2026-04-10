Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai nói gì trước giờ nghị án?

Theo Ý Linh | 10-04-2026 - 15:35 PM | Doanh nghiệp

Trước giờ nghị án, 22 bị cáo được nói lời sau cùng, trong đó cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bày tỏ hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 10-4, trước khi HĐXX TAND TPHCM nghị án và tuyên án, 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Cao su (VRG) và các đơn vị liên quan được nói lời sau cùng.

Hối hận

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) cho biết bản thân nhận thức rõ hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo bày tỏ hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sai phạm, bị cáo Loan cho rằng bản thân đã quá tin tưởng vào các văn bản xác nhận của cơ quan chức năng.

Cụ thể, bị cáo nói đã tin vào Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khi cơ quan này xác nhận công ty bên bán sở hữu 80% vốn và các hồ sơ pháp lý liên quan đã được thanh toán đầy đủ từ năm 2010. Bị cáo nhấn mạnh rằng dù nhận chuyển nhượng vào giai đoạn cuối năm 2013 và tháng 7-2014 nhưng thông tin từ Sở KH&ĐT vẫn không thay đổi trong suốt 4 năm trước đó.

Bị cáo Loan gửi lời xin lỗi đến tập thể cán bộ nhân viên và hơn 4.200 cổ đông của Công ty Quốc Cường Gia Lai. Bị cáo chia sẻ bản thân rất đau lòng khi sự thiếu hiểu biết và niềm tin đặt sai chỗ của mình đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến "quyền lợi máu thịt" của các cổ đông hiện nay.

Bị cáo Loan cho biết đã dành hơn 32 năm tuổi xuân để cống hiến cho xã hội, cho công ty và người lao động. Bị cáo nhắc lại những đóng góp của mình và doanh nghiệp đã được ghi nhận thông qua nhiều bằng khen của cơ quan thuế, UBND tỉnh, HĐND cùng các tổ chức từ thiện. Những khích lệ đó là động lực giúp bị cáo vượt qua mệt mỏi trong suốt thời gian điều hành công ty.

Mong muốn được tại ngoại để cứu vãn dự án tỉ đô

Bị cáo Loan cho biết trong suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn hợp tác, khai báo trung thực và không quanh co chối tội. Ngay khi nhận thức được sai phạm, bị cáo và công ty đã chủ động xin khắc phục hậu quả trước khi bị khởi tố để thể hiện thiện chí. Theo bị cáo, số tiền hưởng lợi 297 tỉ đồng là của Công ty Quốc Cường Gia Lai, không phải của cá nhân bị cáo.

Trước HĐXX, bị cáo Loan khẩn thiết mong được xem xét hình thức cải tạo không giam giữ. Theo bị cáo, hiện công ty đang rất cần sự điều hành trực tiếp của bị cáo để thực hiện các dự án tâm huyết đã ấp ủ hàng chục năm. Đặc biệt, bị cáo Loan nhắc đến dự án Phước Kiển – dự án mà bị cáo kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho cổ đông và dự kiến nộp vào ngân sách nhà nước từ 30.000 đến 50.000 tỉ đồng.

Bị cáo mong có cơ hội được đi lại để đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài nhằm hoàn thiện các dự án dở dang này. "Thời gian ấp ủ hơn 32 năm trồng cây, nay đến thời kỳ hái quả, tôi khao khát được phục vụ cống hiến hơn bao giờ hết" - bị cáo Loan bày tỏ.

Sau khi 22 bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX dự kiến tuyên án vào chiều cùng ngày.

Trước giờ nghị án, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan đã nộp thêm 50 tỉ đồng. Do số tiền bà Loan và Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp gần số tiền gây thiệt hại VKSND TPHCM đề nghị giảm mức án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Loan xuống còn 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai nộp hàng trăm tỉ đồng trước khi hầu toà


