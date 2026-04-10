Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM đã phát thông báo khuyến cáo các công ty du lịch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực này

Ngày 10-4, Công an TPHCM phát đi thông báo khuyến nghị các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cả trong và ngoài nước, nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng chính sách thông thoáng để thực hiện các hành vi vi phạm như tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, lưu trú và ở lại Việt Nam trái phép.

Những hành vi này không chỉ đi ngược mục tiêu phát triển du lịch bền vững mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm xấu môi trường du lịch, ảnh hưởng đến niềm tin của du khách quốc tế và đối tác nước ngoài.

Công an TPHCM phát thông báo khuyến cáo các công ty du lịch - Ảnh 1.

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng này có thể làm suy giảm hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả các chính sách kích cầu du lịch.

Vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển ngành, cần tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức hoặc che giấu việc xuất nhập cảnh, cư trú trái phép có thể bị phạt từ 30–40 triệu đồng (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Đồng thời, Nghị định 348/2025/NĐ-CP cũng quy định doanh nghiệp lữ hành để xảy ra tình trạng khách trốn ở lại trái phép sẽ bị xử phạt tương tự.

Công an TPHCM nhấn mạnh, những hành vi này có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và phát sinh các loại tội phạm như lao động “chui”, cư trú bất hợp pháp, đồng thời gây tổn hại uy tín doanh nghiệp và hình ảnh quốc gia.

Do đó, các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, doanh nghiệp phải quản lý chặt khách du lịch, đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Người lao động

Từ Khóa:
công ty du lịch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau Vinaconex, An Quý Hưng tiếp tục thâu tóm đơn vị sở hữu khu đất vàng ngay cạnh siêu dự án Vinhomes đang triển khai tại trung tâm Hà Nội

Xây dựng Hòa Bình (HBC): Kiểm toán chưa thể xác minh 4.800 tỷ tài sản, lãnh đạo nói gì?

Bom tấn thị trường tài sản số: OKX và HashKey rót vốn vào sàn tiền số CAEX của hệ sinh thái VPBank

10:47 , 10/04/2026
Lợi nhuận vượt Mỹ và Ấn Độ, Việt Nam tiếp tục hút 'siêu dự án' chip 4 tỷ USD của Samsung

09:23 , 10/04/2026
Bị chuyển hồ sơ vi phạm sang cục thuế, Huy Thanh Jewelry có quy mô hoạt động ra sao?

09:23 , 10/04/2026
Biến động nhân sự tại Thép Nam Kim

08:35 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên