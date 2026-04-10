Công an TPHCM phát thông báo khuyến cáo các công ty du lịch

Ngày 10-4, Công an TPHCM phát đi thông báo khuyến nghị các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cả trong và ngoài nước, nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng chính sách thông thoáng để thực hiện các hành vi vi phạm như tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, lưu trú và ở lại Việt Nam trái phép.

Những hành vi này không chỉ đi ngược mục tiêu phát triển du lịch bền vững mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm xấu môi trường du lịch, ảnh hưởng đến niềm tin của du khách quốc tế và đối tác nước ngoài.

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng này có thể làm suy giảm hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả các chính sách kích cầu du lịch.

Vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển ngành, cần tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức hoặc che giấu việc xuất nhập cảnh, cư trú trái phép có thể bị phạt từ 30–40 triệu đồng (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Đồng thời, Nghị định 348/2025/NĐ-CP cũng quy định doanh nghiệp lữ hành để xảy ra tình trạng khách trốn ở lại trái phép sẽ bị xử phạt tương tự.