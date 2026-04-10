Bom tấn thị trường tài sản số: OKX và HashKey rót vốn vào sàn tiền số CAEX của hệ sinh thái VPBank

Theo thông báo từ ông Star Xu, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OKX đơn vị này sẽ cùng HashKey Capital tham gia góp vốn vào CAEX trong tháng 4/2026.

Sau thương vụ, hai định chế tài chính quốc tế này sẽ trở thành đối tác chiến lược của CAEX bên cạnh các cổ đông sáng lập trong nước là Chứng khoán VPBank (VPBankS) và LynkiD.

Khoản đầu tư mới giúp CAEX đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 380 triệu USD, để đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm có kiểm soát đối với hoạt động giao dịch tài sản mã hóa của Chính phủ Việt Nam.

Cơ cấu dòng vốn vào CAEX được thiết lập để bám sát các quy định khắt khe của khung pháp lý thí điểm. Cụ thể, quy tắc của chương trình yêu cầu ít nhất 65% vốn điều lệ phải đến từ các tổ chức định chế như ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc doanh nghiệp công nghệ, đồng thời tỷ lệ sở hữu của khối ngoại không được vượt quá ngưỡng 49%.

Việc huy động vốn từ các đối tác quốc tế không chỉ giúp CAEX giải quyết bài toán quy mô tài chính mà còn nhằm mục tiêu tận dụng hạ tầng kỹ thuật, quy trình tuân thủ và hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Singapore đang thắt chặt quản lý đối với tài sản số. OKX cho biết kinh nghiệm từ việc sở hữu giấy phép tại Malta theo khung pháp lý MiCA hay các chứng nhận kinh doanh dịch vụ tiền tệ tại Hoa Kỳ sẽ được áp dụng trực tiếp tại thị trường Việt Nam.

Đại diện đơn vị đầu tư nhận định rằng dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ các sàn giao dịch phi tập trung sang những nền tảng có sự giám sát của cơ quan quản lý để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những nguồn cung thanh khoản tài sản số quan trọng nhất. Dự kiến đến năm 2030, hầu hết các thị trường trong khu vực sẽ hoàn thiện lộ trình cấp phép cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Do đó, việc đầu tư vào hạ tầng tuân thủ như CAEX được coi là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài sản số bền vững, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng quy mô người dùng ngắn hạn. Trong giai đoạn tới, các bên sẽ tập trung hoàn thiện các hệ thống định danh khách hàng (KYC), chống rửa tiền (AML) và quản lý thanh khoản để sẵn sàng cho các hoạt động giao dịch chính thức trong khuôn khổ thí điểm.