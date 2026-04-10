Lợi nhuận vượt Mỹ và Ấn Độ, Việt Nam tiếp tục hút 'siêu dự án' chip 4 tỷ USD của Samsung

Theo nguồn tin từ báo chí châu Âu (Businessam), khoản đầu tư mới của Samsung sẽ tập trung vào lĩnh vực đóng gói chip bán dẫn, một công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị điện tử.

Dự án dự kiến được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên có quy mô khoảng 2 tỷ USD. Bộ Tài chính hiện đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện bản ghi nhớ với Samsung về dự án này và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Động thái mở rộng đầu tư diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về chip bán dẫn dùng cho các trung tâm dữ liệu và thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu.

Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho dòng vốn tỷ USD cho thấy chiến lược dịch chuyển sản xuất và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn. Việt Nam đang dần chuyển mình từ một trung tâm gia công lắp ráp thiết bị đầu cuối sang các công đoạn sản xuất có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn hơn.

Các dữ liệu tài chính mới nhất cho thấy nền tảng sản xuất tại Việt Nam đóng vai trò hạt nhân trong lợi nhuận của tập đoàn Hàn Quốc. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vừa công bố ghi nhận 4 tổ hợp nhà máy lớn tại Việt Nam đóng góp tới 88,3 nghìn tỷ won doanh thu và hơn 5,2 nghìn tỷ won lợi nhuận.

Đáng chú ý, riêng nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) ghi nhận mức lãi 2,38 nghìn tỷ won (khoảng 42.300 tỷ đồng), vượt qua hiệu quả sinh lời của nhiều pháp nhân quan trọng khác tại các thị trường lớn như Mỹ (1,47 nghìn tỷ won) hay Ấn Độ (1,54 nghìn tỷ won)."

Tính đến hiện tại, Samsung vẫn giữ vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt mốc 23 tỷ USD. Hệ sinh thái sản xuất của tập đoàn tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động và đóng vai trò trụ cột trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh các mảng truyền thống như điện thoại thông minh và màn hình, việc tập trung vào bán dẫn và nghiên cứu phát triển (R&D) cho thấy cam kết gắn bó lâu dài của tập đoàn tại thị trường Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Sự hiện diện của các nhà máy đóng gói chip không chỉ trực tiếp đóng góp vào các chỉ số kinh tế mà còn thu hút mạng lưới các nhà cung cấp phụ trợ, thúc đẩy năng lực công nghiệp nội địa. Trong bối cảnh Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu kỷ lục sang các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu bất chấp những biến động về chính sách thương mại toàn cầu, dòng vốn FDI chất lượng cao từ Samsung được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo.