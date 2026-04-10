KLC Group - 9 năm kiến tạo, vươn tầm kỷ nguyên mới

Sau gần một thập kỷ phát triển, KLC Group từng bước xây dựng nền tảng trên hai trụ cột chính là năng lực vận hành và giá trị con người. Doanh nghiệp hiện phát triển hệ sinh thái trên nhiều lĩnh vực như tài chính, thủy hải sản, bất động sản, hạ tầng - năng lượng, truyền thông - giải trí, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ. Các lĩnh vực này được tổ chức theo cấu trúc liên kết, bổ trợ lẫn nhau, qua đó tạo nền tảng cho hiệu quả cộng hưởng trong toàn hệ sinh thái.

Đến nay, KLC Group đã phát triển hệ sinh thái với 16 công ty thành viên trong nước và quốc tế, cùng hơn 300 nhân sự trình độ cao. Song song với việc mở rộng quy mô, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chuẩn mực quản trị, xây dựng hệ thống vận hành đồng bộ và đầu tư vào con người nhằm tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Từ đó, văn hóa doanh nghiệp, sự gắn kết nội bộ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng dần trở thành những yếu tố định hình bản sắc của KLC Group.

Những trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Từ nền tảng đã tích lũy, KLC Group đang từng bước làm rõ các trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong cơ cấu đó, KLC Seafood giữ vai trò nổi bật khi được xác định là một trụ cột tăng trưởng của hệ sinh thái. Phát triển theo mô hình khép kín từ vùng nuôi đến xuất khẩu, KLC Seafood không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành thủy sản, từng bước gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Ở lĩnh vực bất động sản và hạ tầng, KLC Group đang từng bước tái cấu trúc theo định hướng dài hạn. Từ nền tảng bất động sản Stareal, Tập đoàn định hướng chuyển đổi thành Star Group - tổng công ty đa ngành, mở rộng sang bất động sản dân cư, bất động sản khu công nghiệp và hạ tầng năng lượng. Trong đó, dự án trạm sạc điện K-Charge cho thấy hướng đi của Star Group trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, đón làn sóng phát triển giao thông xanh và điện hóa phương tiện tại Việt Nam.

Ở mảng truyền thông - giải trí, KLC Media đang được định vị là một trụ cột mới, không chỉ đảm nhiệm vai trò truyền thông thương hiệu cho hệ sinh thái mà còn tham gia sâu hơn vào lĩnh vực giải trí. Trong năm 2026, KLC Media đầu tư và hợp tác sản xuất các dự án điện ảnh như "Quý tử vượt giàu" (hợp tác cùng CJ Entertainment) và "Ma xó - Cô hồn ngạ quỷ", đồng thời triển khai series web drama "Chạm khéo vào giấc mơ".

Qua các lĩnh vực hoạt động, KLC Group đóng vai trò dẫn dắt chiến lược, kết nối các đơn vị thành viên và tạo nền tảng cho một cấu trúc phát triển thống nhất.

Kiến tạo hệ sinh thái bền vững cùng nhịp phát triển của đất nước

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Đặng Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành KLC Group cho biết: "Chúng tôi hướng tới một hệ sinh thái bền vững có sự liên kết chặt chẽ, trong đó mỗi lĩnh vực giữ vai trò riêng nhưng cùng đóng góp vào hiệu quả chung và khả năng vận hành dài hạn".

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, KLC Group xác định rõ định hướng phát triển gắn với những chuyển động lớn của nền kinh tế. Các lĩnh vực được ưu tiên đều là những ngành có khả năng tạo giá trị dài hạn, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường và xu hướng phát triển bền vững.

Điều đó đòi hỏi Tập đoàn tiếp tục chuẩn hóa quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu nguồn lực trong toàn hệ sinh thái. Đồng thời, KLC Group tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và duy trì trách nhiệm với cộng đồng như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn.

Từ những nền tảng đã được kiến tạo, KLC Group bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và định hướng rõ ràng hơn. Tập đoàn kiên định theo đuổi tôn chỉ: "Dẫn dắt hệ sinh thái đa ngành bền vững, trách nhiệm cộng đồng, cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới", khẳng định vai trò kiến tạo giá trị trong nhịp phát triển chung của nền kinh tế.