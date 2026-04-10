Kixx đào tạo hệ thống phân phối qua chuỗi hội thảo kỹ thuật 3 miền

Sự kiện đào tạo quy mô lớn

Đầu tháng 04/2026, thương hiệu dầu nhờn Kixx tổ chức chuỗi hội thảo đào tạo kỹ thuật liên tiếp trong ba ngày tại ba trung tâm kinh tế lớn khắp cả nước. Cụ thể, chương trình được tổ chức tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (02/04), Sheraton Cần Thơ (03/04) và Lotte Hà Nội (04/04), với sự tham gia của đội ngũ nội bộ, nhân viên kinh doanh và các đại lý tại từng khu vực.

Việc triển khai đồng thời tại ba miền trong thời gian ngắn phản ánh định hướng tập trung vào đào tạo và chuẩn hóa kiến thức kỹ thuật cho đội ngũ kinh doanh và đại lý. Song song với các hoạt động quảng bá đại chúng, Kixx lựa chọn đi sâu vào mạng lưới phân phối, nơi trực tiếp tác động đến hành vi mua hàng.

Trong ngành dầu nhờn, người tiêu dùng thường dựa vào tư vấn từ đại lý và thợ sửa chữa. Đây là nhóm vừa nắm thông tin kỹ thuật, vừa đóng vai trò định hướng lựa chọn sản phẩm. Khi chất lượng tư vấn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của lực lượng này, việc đào tạo và chuẩn hóa kiến thức trở thành yếu tố quan trọng. Ở góc độ đó, chuỗi hội thảo không chỉ mang tính cập nhật thông tin mà còn góp phần củng cố nền tảng phân phối, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng thị phần.

Nội dung kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tế

Nội dung chương trình tập trung vào các kiến thức cốt lõi như vai trò của dầu nhớt trong động cơ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phân loại độ nhớt đối với các dòng sản phẩm từ dầu xe con, xe máy đến xe thương mại hạng nặng, và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Song song, Kixx giới thiệu tổng quan về GS Caltex, ông lớn ngành năng lượng, hóa lọc dầu Hàn Quốc đứng sau thương hiệu, cùng danh mục sản phẩm và các thông số kỹ thuật liên quan.

Sự kiện đào tạo kỹ thuật của Kixx mang đến nhiều kiến thức hữu ích cho hệ thống phân phối.

Các phiên trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và đối tác phân phối là điểm nhấn của chương trình. Tại đây, những vấn đề phát sinh trong thực tế, từ điều kiện vận hành, môi trường sử dụng đến thói quen bảo dưỡng được đưa ra thảo luận, giúp thông tin kỹ thuật được làm rõ theo hướng dễ áp dụng hơn.

Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu thu hút sự quan tâm lớn trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động. Khi chi phí vận hành trở thành yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng, dầu nhớt không còn chỉ là một khoản chi bảo dưỡng định kỳ, mà dần được nhìn nhận như một biến số có thể tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng phương tiện.

Củng cố thương hiệu từ nền tảng quốc tế

Bên cạnh nội dung chuyên môn, Kixx cũng cập nhật những dấu ấn mới về thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã 10 năm liên tiếp được vinh danh tại "Korea First Brand Awards" trong hạng mục dầu nhớt, giải thưởng dựa trên bình chọn của người tiêu dùng Hàn Quốc.

Kixx vinh dự nhận được giải thưởng danh giá do người tiêu dùng Hàn Quốc bình chọn.

Việc duy trì danh hiệu trong thời gian dài phản ánh khả năng giữ ổn định chất lượng sản phẩm, đồng thời cho thấy mức độ tin cậy được tích lũy qua thời gian. Trong một lĩnh vực mà hiệu quả khó nhận biết ngay, niềm tin của người dùng trở thành yếu tố then chốt để tạo lợi thế cạnh tranh.

Các kiến thức chuyên môn được chia sẻ và thảo luận tích cực tại sự kiện.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động đào tạo và kết nối đối tác cho thấy một hướng đi nhất quán: xây dựng nền tảng phát triển dựa trên hệ thống phân phối và mức độ hiểu biết của thị trường. Việc tri ân các đại lý tại sự kiện không chỉ mang tính ghi nhận, mà còn góp phần củng cố mối liên kết trong toàn bộ hệ sinh thái.

Từ chuỗi hội thảo kỹ thuật, có thể thấy rõ định hướng của Kixx tại Việt Nam không dừng lại ở việc mở rộng hiện diện, mà tập trung vào việc nâng cao chất lượng thị trường theo chiều sâu. Khi cạnh tranh ngày càng gắn với khả năng tư vấn và mức độ am hiểu tại điểm bán, những hoạt động mang tính đào tạo như vậy đang dần trở thành một lợi thế mang tính dài hạn.