Vụ sách lớp 3 dính link web đen: Tập đoàn đứng sau sở hữu bộ i-Learn Smart, nắm 30% thị phần sách Tiếng Anh tại Việt Nam

Liên quan đến vụ sách tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế và công ty Đại Trường Phát Education Solutions phát hành, chứa link 'web đen', hiện phòng PA03 của Công an thành phố Huế đã vào cuộc.

Phía nhà phát hành xác nhận lỗi xuất hiện ở các bản in năm 2022 do tên miền học liệu bị bên thứ ba chiếm dụng trong thời gian gần đây.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh văn phòng Đại học Huế, công an đã làm việc với người đứng đầu Nhà xuất bản Đại học Huế và đang tiếp tục điều tra, làm rõ, bước đầu cơ quan chức năng nghi rằng đường link đó có thể bị hack vì link ban đầu là địa chỉ rất tốt.﻿

Hình thành từ năm 2003, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát hiện phát triển thành một hệ sinh thái giáo dục dưới sự điều hành của Chủ tịch Võ Đại Phúc.

Vị doanh nhân gốc Huế có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, từng là người đóng vai trò nền tảng đưa các bộ giáo trình nổi tiếng như Let's Go hay Family and Friends vào thị trường Việt Nam.

Hiện tại, ông Phúc là chủ tịch tập đoàn, cũng như là người đại diện pháp luật cho pháp nhân cốt lõi là Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cùng hàng loạt doanh nghiệp vệ tinh bao phủ mảng xuất bản, phần mềm điện tử và cung cấp thiết bị trường học.

Năng lực tài chính của hệ sinh thái này được củng cố qua nhiều đợt gọi vốn quốc tế. Năm 2019, pháp nhân tiền thân là Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục DTP được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó ông Phúc nắm giữ 51% cổ phần. Sau các đợt tái cấu trúc, quỹ Abbpe Fundco từ Singapore tham gia và từng bước nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,83% vào cuối năm 2022.

Đến năm 2023, tập đoàn Gakken Holdings của Nhật Bản tiếp tục chi khoảng 7,57 triệu USD để mua lại 35% cổ phần, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất. Sự góp mặt của khối ngoại đi kèm với quy mô hoạt động mở rộng khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt khoảng 637 tỷ đồng trong năm 2022.

Theo báo cáo của Nikkei Asia, tại thời điểm 2023, DTP chiếm khoảng 30% thị phần sách Tiếng Anh tại Việt Nam với các bộ sách chủ lực như i-Learn Smart Start.

Theo bảng giá niêm yết áp dụng từ năm 2025, các đầu sách do tập đoàn phát hành có mức giá dao động từ hơn 11.000 đồng đối với nhóm sách Tin học đến 88.000 đồng đối với nhóm sách ngoại ngữ.

Nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị, doanh nghiệp dưới sự chèo lái của ông Phúc đang chuyển dịch trọng tâm sang công nghệ giáo dục thông qua nền tảng quản lý Eduhome, ứng dụng tự học Edufun và hệ thống khảo thí trực tuyến i-Test.

Để khắc phục sự cố, Đại Trường Phát đang phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Huế tiến hành thu hồi, thay thế toàn bộ ấn bản lỗi, gỡ bỏ các học liệu số liên quan và làm việc với cơ quan an ninh mạng để rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát dữ liệu.