Việt Nam 'vô địch' sản xuất 41% sản lượng da giày cho Adidas, hãng đồ thể thao Đức tăng lãi gần 70% bất chấp thuế quan của Mỹ

Trí Đức | 10-04-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Dù năm 2025 "đại thành công", Adidas vẫn suy tính phương án tái phân bổ (reallocation) sản xuất sang các quốc gia khác để ứng phó với các rủi ro vĩ mô.

Hãng đồ thể thao Adidas đến từ Đức vừa công bố báo cáo thường niên 2025.

Bất chấp bất ổn và thuế quan, ﻿doanh thu thuần (net sales) của Adidas tăng 13% lên 24,8 tỷ Euro (tương đương 754 nghìn tỷ đồng). Đây cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây.

Châu Âu đóng góp phần lớn nh﻿ất với 8,14 tỷ Euro, tương đương 33% tổng; Bắc Mỹ với 5,09 tỷ Euro, Trung Quốc với 3,62 tỷ Euro, các thị trường mới nổi (emerging markets) với 3,51 tỷ Euro, Mỹ Latin với 2,93 tỷ Euro, và Nhật Bản + Hàn Quốc với 1,41 tỷ Euro.

Thậm chí lợi nhuận hoạt động (operating profit) và lợi nhuận thuần (net income) còn tăng trưởng ấn tượng hơn, lần lượt tăng 54% và 67%, đạt 2.06 tỷ Euro và 1,38 tỷ Euro.

Adidas dự báo lợi nhuận hoạt động năm 2026 sẽ tiếp tục tăng lên 2,3 tỷ Euro﻿.

﻿Tuy tăng trưởng mạnh, Adidas vẫn "rụt rè" khi nói về thuế quan. Adidas cho biết việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Châu Á đã tạo ra áp lực chi phí lớn cho ngành hàng thể thao, khiến cho Adidas phải xếp hạng rủi ro về quy định thuế và hải quan ở mức cao.

Adidas cho biết đã "vượt qua" khó khăn﻿ vì đạt được vì chi phí sản phẩm và vận chuyển thấp hơn, cơ cấu kinh doanh tốt hơn và tỷ lệ bán đúng giá (full-price) ổn định đã bù đắp hoàn toàn các tác động bất lợi từ thuế quan Hoa Kỳ và biến động tiền tệ.

Dù năm 2025 "đại thành công", Adidas vẫn suy tính phương án tái phân bổ (reallocation) sản xuất sang các quốc gia khác để ﻿ứng phó với các rủi ro vĩ mô (ví dụ như các thay đổi bất lợi về quy định thương mại, thuế quan hoặc bất ổn địa chính trị) và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Năm 2025, Việt Nam và Indonesia vẫn tiếp tục là 2 nguồn sản xuất lớn nhất của Adidas, chiếm tới 27% và 18% tổng sản phẩm của Adidas. Tiếp sau là Trung Quốc với 16%.

﻿Tính riêng da giày, Việt Nam là "đại nhà máy" của Adidas, chiếm tới 41% tổng sản lượng của Adidas, là con số cao nhất. Về quần áo, sản xuất tại Việt nam chiếm tới 18%, chỉ sau Campuchia với 20%.

