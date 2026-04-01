Đi vay vàng từ giá 17 triệu/lượng, giờ nợ 2.400 tỷ cả gốc lẫn lãi, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, nguy cơ hủy tư cách đại chúng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và cảnh báo đối với cổ phiếu APT của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Theo đó, HNX đã quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu APT do công ty bị âm hơn 2.600 tỷ đồng vốn chủ sở hữu trong BCTC kiểm toán năm 2025. Với quyết định này, cổ phiếu APT chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Đồng thời, HNX cũng tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với mã chứng khoán này bởi BCTC năm của công ty đã bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

APT được yêu cầu phải có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục các tình trạng trên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng kể từ ngày 1/1/2026.

APT cho biết vốn điều lệ là 88 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu (tính đến 31/12/2024) là âm 1.466 tỷ đồng. Theo Luật Chứng khoán mới (Số 56/2024/QH15), một trong những điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng là doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.

Đại diện pháp luật của công ty, bà Đỗ Ngọc Nga - Tổng Giám đốc, cho biết doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp tái cấu trúc. Tuy nhiên, nếu tình hình không cải thiện và vẫn không đáp ứng được các điều kiện cần thiết, APT sẽ thực hiện nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01/01/2027 theo quy định.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, công ty lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng, nối dài mức lỗ triền miên hàng chục năm trước đó nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.700 tỷ đồng.



Đây là mức lỗ khổng lồ đối với một doanh nghiệp chỉ có quy mô vốn điều lệ 88 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của APT ở mức 195 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 2.600 tỷ đồng. Nợ phải trả 2.800 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ gốc và lãi tại Sacombank.

Vào tháng 5/2022, Sacombank đã khởi kiện APT ra tòa yêu cầu thanh toán nợ. Năm 2025, thêm một cổ đông lớn khác của APT là Satra cũng tiến hành khởi kiện đòi khoản nợ gần 25 tỷ đồng.



Tình cảnh bết bát của APT xuất phát từ việc đầu năm 2009 công ty tiến hành vay ngân hàng Phương Nam - nay đã sáp nhập vào Sacombank - 103 tỷ đồng và 5.833 lượng vàng SJC, có trị giá trị quy đổi 103 tỷ đồng (tương đương 17,6 triệu đồng/lượng).﻿

Tại thời điểm 31/12/2025, công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Số dư nợ gốc của khoản vay vàng được quy đổi ở mức 891 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với năm trước, tương ứng giá vàng SJC quy đổi tăng từ 84,2 triệu lên 152,8 triệu đồng/lượng.



Như vậy khoản vay vàng hiện APT nợ Sacombank cả lẫn gốc lãi hơn 2.400 tỷ đồng bên cạnh đó là khoản vay bằng VNĐ gần 300 tỷ đồng. Báo cáo của APT cho biết công ty không có khả năng thanh toán khoản nợ này.﻿