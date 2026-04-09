Bắt 2 cựu nhân viên tham ô gần 270 triệu đồng của doanh nghiệp ở Gia Lai

Theo Đức Anh | 09-04-2026 - 20:05 PM | Doanh nghiệp

Lợi dụng sơ hở quản lý, 2 cựu nhân viên của một doanh nghiệp ở Gia Lai đã chiếm đoạt gần 270 triệu đồng tiền hàng.

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Thị Nhẫn (SN 1993) và Trương Anh Tuấn (SN 2000, cùng trú phường Bồng Sơn, Gia Lai) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhẫn và Tuấn là cựu nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Phước Vinh (đóng tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng tạp hóa.

Trong quá trình làm việc, cả hai được giao nhiệm vụ thu tiền hàng từ khách và nộp lại cho công ty. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền mình có trách nhiệm thu, quản lý.

Cụ thể, từ tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, Nhẫn đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 123 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

 Với thủ đoạn tương tự, Tuấn chiếm đoạt hơn 146 triệu đồng. Tổng số tiền hai đối tượng tham ô gần 270 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.

Theo Đức Anh

Người lao động

Từ Khóa:
tham ô

Vinaconex thất bại, ông chủ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng lại muốn cải tạo khu tập thể 40 năm xuống cấp ở Hà Nội

Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm 1.665 thùng dầu mỗi ngày, khoan 9 giếng mới

Prudential Việt Nam công bố kết quả kinh doanh vững mạnh năm 2025

Chủ dự án Gem Sky World tăng vốn lên hơn 13.200 tỷ đồng, nợ phải trả giảm mạnh

Chứng khoán Kafi lên kế hoạch lãi nghìn tỷ, tăng 129%

Chuyện gì đang xảy ra với Novaland (NVL)?

