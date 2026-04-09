Vinaconex thất bại, ông chủ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng lại muốn cải tạo khu tập thể 40 năm xuống cấp ở Hà Nội

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp đoàn Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D), Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch HĐQT Đinh Quảng Hồng dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, CT&D bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại Hà Nội, đặc biệt quan tâm đến các dự án cải tạo, tái thiết đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong đó, doanh nghiệp đề xuất tham gia cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc – khu nhà ở cũ quy mô lớn với hàng chục tòa chung cư 5 tầng đã xuống cấp sau hơn 40 năm sử dụng.

Lãnh đạo thành phố đánh giá đề xuất của CT&D phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội theo tầm nhìn dài hạn 100 năm, tập trung tái thiết đô thị theo hướng hiện đại, văn minh. Đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng sẽ phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai ý tưởng hợp tác.



CT&D là nhà đầu tư Đài Loan có nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam, nổi bật với các dự án như Khu chế xuất Tân Thuận và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại TP.HCM. Doanh nghiệp này hiện hoạt động thông qua Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Năm 2025, đơn vị này ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 3.647 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.944 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt xa nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Nam Long Group, Khang Điền, Phát Đạt, Novaland hay Kinh Bắc City Development Holding Corporation.

Trước đó, dự án này từng nhận được sự quan tâm của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), với đề xuất cải tạo thành các tòa chung cư cao 26 tầng trên quỹ đất hơn 30 ha, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2004-2011. Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến cư dân, kế hoạch này không được thực hiện.