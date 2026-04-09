Tận dụng cơ hội giá tăng cao, Đạm Phú Mỹ (DPM) xuất khẩu 3.300 tấn ure kỹ thuật phục vụ xử lý khí thải động cơ diesel

Trong bối cảnh thị trường phân bón và hóa chất toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã CK: DPM) đã chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm ure kỹ thuật với hiệu quả tích cực.

Cụ thể, DPM đã triển khai đơn hàng xuất khẩu 3.300 tấn ure kỹ thuật phục vụ các nhà sản xuất dung dịch AdBlue trên thế giới, với mức giá 900 USD/tấn FOB Phú Mỹ. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành công này đến từ lợi thế cạnh tranh nổi bật của sản phẩm ure Phú Mỹ, đặc biệt là độ tinh khiết cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong sản xuất AdBlue – dung dịch quan trọng trong xử lý khí thải động cơ diesel.

DPM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tận dụng các cơ hội thuận lợi để gia tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT DPM dự kiến ﻿trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 17.600 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. Dự kiến nộp Ngân sách Nhà nước 340 tỷ đồng.

Kế hoạch của công ty mẹ là tổng doanh thu đạt 15.925 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 647 tỷ đồng.

Công ty đặt mục tiêu sản xuất 902,7 nghìn tấn Urea Phú Mỹ quy đổi; 180 nghìn tấn NPK Phú Mỹ và 10 nghìn tấn UFC 85/Fomaldehyde.

Sản lượng kinh doanh Urea Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urea Phú Mỹ đạt 833 nghìn tấn; NPK Phú Mỹ 180 nghìn tấn, phân bón thương mại 310 nghìn tấn; hóa chất sản xuất 99,5 nghìn tấn; hóa chất thương mại 29,6 nghìn tấn.

Công ty dự kiến đầu tư hơn 1.164 tỷ đồng để đầu tư XDCB, mua sắm tài sản, trang thiết bị và đầu tư tài chính/góp vốn.﻿

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến 15%/mệnh giá cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng/cp. Mức chi cổ tức HĐQT đề xuất cao hơn kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 của Tổng công ty tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/04/2025 với tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt là 12%/mệnh giá cổ phiếu.﻿

Kế hoạch năm 2026, HĐQT dự kiến chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phần.﻿

HĐQT xác định các nhiệm vụ kế hoạch 2026 là triển khai các nhiệm vụ sản xuất, tối ưu công suất vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Phân xưởng sản xuất (NPK và UFC 85/Formaldehyde,…) đảm bảo an toàn, ổn định.

Phân tích và đánh giá các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn của Nhà máy/Phân xưởng để xây dựng mô hình bảo dưỡng tiên đoán, nâng cao hiệu quả vận hành. Năm 2026 tập trung nguồn lực triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa tổng thể Nhà máy đảm bảo giải pháp kỹ thuật, tối ưu thời gian để đưa Nhà máy trở lại hoạt động an toàn, hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với Bộ định mức đã ban hành.

Triển khai hoàn thiện để trình cấp thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển PVFCCo đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường; đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng; nâng cao năng lực quản trị các công ty vùng miền để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bắt kịp xu thế của thị trường.

Liên kết, phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) mở rộng thị trường, thống nhất chủ trương, chiến lược phát triển thị trường, phân vùng hoạt động giữa hai đơn vị đảm bảo phát triển bền vững.

Tối ưu hệ thống quản trị để tăng sức cạnh tranh thương hiệu Phân bón Phú Mỹ trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động từ Công ty mẹ đến các công ty vùng miền. Trong đó, tập trung công tác quản trị hàng tồn kho; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên đảm bảo quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn bằng tiền để gia tăng doanh thu tài chính, quản lý công nợ bán hàng, đồng thời tăng cường quản trị, kiểm soát và tiết giảm tối đa các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến của thị trường nhằm duy trì mức lợi nhuận cao, ổn định, lâu dài, nâng cao tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu, duy trì uy tín của PVFCCo đối với các cổ đông.

Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các dự án theo kế hoạch được phê duyệt, nâng cao chất lượng công tác quản trị danh mục đầu tư của PVFCCo.

Tập trung công tác nghiên cứu phát triển để tận dụng tối đa năng lực của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng. Trong đó, tập trung đầu tư nghiên cứu việc phát triển các sản phẩm mới; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải nhà kính, nâng cao giá trị gia tăng từ các sản phẩm hiện hữu của PVFCCo.

Khẩn trương phục hồi các dự án đầu tư khó khăn, yếu kém, đặc biệt phối hợp, hỗ trợ VNPoly khẩn trương xây dựng, triển khai giải pháp khôi phục hoạt động toàn Nhà máy để tạo động lực tăng trưởng năm 2026 và thời gian tới.