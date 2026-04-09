Vinpearl muốn huy động 8.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu, bổ sung 11 ngành nghề

CTCP Vinpearl (mã: VPL, sàn HoSE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/4 tới.

Theo tài liệu được công bố, năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.500 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, các chỉ tiêu này tương ứng với mức tăng lần lượt 3% và 36%.

Kết thúc năm 2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.539 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2024 và vượt 11% so với kế hoạch. Lợi nhuận gộp toàn công ty đạt 5.394 tỷ đồng, tăng 88,4% so với năm trước. Tuy nhiên, do áp lực từ chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPL chỉ đạt 1.102 tỷ đồng, giảm 56,8% so với năm trước và chỉ hoàn thành gần 65% kế hoạch năm.

Công viên nước tại VinWonders Vũ Yên

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2025. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025 (khoảng 2.540 tỷ đồng) sẽ được giữ lại để tái đầu tư, củng cố năng lực tài chính và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2026, Vinpearl trình cổ đông thông qua việc bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh mới ngoài lĩnh vực cốt lõi.

Ở mảng y tế và chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp sẽ triển khai các hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng; chăm sóc người có công, người cao tuổi và người khuyết tật.

Trong lĩnh vực sản xuất và khai khoáng, Vinpearl bổ sung ngành sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; đồng thời tham gia khai thác đá, cát, sỏi và đất sét.

Ở mảng công nghệ thông tin, doanh nghiệp định hướng cung cấp dịch vụ tư vấn máy tính, quản lý hạ tầng, xử lý và lưu trữ dữ liệu, cùng việc thiết lập các trang thông tin điện tử tổng hợp và thương mại điện tử.

Trong năm nay, Vinpearl có kế hoạch huy động vốn thông qua chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán là loại ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Trong đó mức cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi là 6% lũy kế, tính trên giá chào bán của cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, bị hạn chế chuyển nhượng trng vòng 1 năm. Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi bằng giá chào bán tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi bằng giá chào bán/giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, VPL sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 18.933 tỷ đồng. Với 8.000 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ phân bổ cho 3 dự án hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Vingroup, gồm 3.105 tỷ đồng đầu tư vào VinWonders Vũ Yên (Hải Phòng), 2.815 tỷ đồng vào VinWonders Mỹ Lâm (Tuyên Quang) và 546 tỷ đồng hợp tác kinh doanh tại khách sạn Mỹ Lâm, Tuyên Quang. VPL cũng chi 1.200 tỷ đồng để thuê khách sạn Sheraton Vinh, phần còn lại để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Về vấn đề nhân sự, Vinpearl trình cổ đông việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 - 2029, sau khi bà Lê Thúy Anh xin từ nhiệm. Ứng viên là bà Ngô Thị Hương, hiện là Tổng giám đốc công ty.



