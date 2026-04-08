Giữa biến cố pháp lý, Hóa chất Đức Giang vẫn nhất quyết làm pin xe điện, các dự án nghìn tỷ vào giai đoạn nước rút

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) vừa công bố Báo cáo thường niên 2025.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến gây ô nhiễm môi trường, vi phạm khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại tập đoàn. Nhiều hồ sơ quan trọng bị niêm phong để phục vụ điều tra, công ty hiện không thể thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.

Tình hình nhân sự cấp cao cũng có sự thay đổi lớn khi 3 thành viên Hội đồng quản trị đang đối mặt với việc bị khởi tố. Chủ tịch Đào Hữu Huyền hiện nắm giữ vị trí tại quá 5 công ty, vi phạm quy định mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Tập đoàn sẽ kiện toàn nhân sự ngay sau khi tổ chức xong đại hội bất thường.

Kết quả kinh doanh tự lập cho biết doanh thu năm 2025 đạt 11.262 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 14% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3.188 tỷ đồng, trong đó hoạt động xuất khẩu vẫn đóng vai trò chủ chốt khi chiếm tới 69% tổng doanh thu. Doanh thu mảng cồn tăng trưởng đột biến 1.316% trong năm qua.

Công ty đang đặt cược vào những lĩnh vực công nghệ cao để mở rộng dư địa tăng trưởng lâu dài.

Tập đoàn xác định nghiên cứu và phát triển sản phẩm pin lithium là hướng đi chiến lược, giúp tham gia vào chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, tận dụng lợi thế từ việc chế biến sâu quặng apatit.

DGC nghiên cứu các hợp chất sau phốt pho như axit phosphoric điện tử PCl3. Đây là các nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử và đặc biệt là phát triển trí tuệ nhân tạo AI.

Báo cáo cũng cho thấy các dự án nghìn tỷ của DGC đang ở giai đoạn nước rút.

Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với 1.378 tỷ đồng đã giải ngân, tổ hợp này dự kiến chạy thử vào đầu quý 3/2026.

Dự án nâng cấp hệ sản xuất cồn 99% và trạm thu hồi khí CO2 dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành trong quý 3/2026.

Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở tại Đức Giang được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2025. Hiện tại, công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện khởi công ngay trong năm 2026.