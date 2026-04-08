Đúng dịp 30/4: Tp.HCM động thổ 3 'cú đấm thép' tổng vốn đầu tư hơn 193.000 tỷ do 3 đại gia đứng sau

Ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý đường thủy thuộc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ vào chiều 2/4 tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố. Theo đó, dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm nay, TP.HCM dự kiến hoàn thành 2 công trình trọng điểm, đồng thời khởi công và động thổ 10 dự án lớn thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, đô thị, hạ tầng kỹ thuật, đường sắt đô thị và cảng biển.



Trong đó, 3 dự án đường thủy và cảng biển lớn cũng sẽ động thổ, gồm Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 2; dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ giai đoạn 1.﻿

Phối cảnh dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với mức đầu tư 128.872 tỷ đồng, do liên danh CTCP Cảng Sài Gòn (VIMC) và Terminal Investment Limited Holding S.A - TIL (thành viên của MSC) đầu tư.

Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 571 ha, đặt tại cù lao Gò Con Chó. Công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU một năm (mỗi TEU tương đương một container 20 feet) và bến chính của cảng dài khoảng 7,2 km, có khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lên đến 250.000 DWT.

Dự án được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025. Đầu tháng này, UBND TP HCM phát thông báo tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án theo cơ chế nhà đầu tư chiến lược. Khi hoàn thành và đạt công suất thiết kế vào năm 2045, cảng có thể tạo nguồn thu khoảng 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm từ thuế hoạt động bốc xếp, lưu bãi, thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các loại phí hàng hải, thuê mặt nước.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có diện tích 351 ha, tổng vốn đầu tư là 50.820 tỷ đồng. Do liên danh CTCP Tập đoàn Geleximco - CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư.

Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 351 ha, thuộc địa bàn phường Tân Phước, TP HCM.

Mục tiêu của dự án là đầu tư Cảng tổng hợp container với công suất thông cảng 10,8 triệu teus/năm.

Trong đó, bố trí hơn 229 ha dành cho khu cảng Container, gồm 6 bến tiếp nhận tàu container trọng tải từ 250.000 DWT; 4 bến tiếp nhận tàu container trọng tải đến 120.000 DWT; 7 bến cho tàu feeder tiếp nhận cỡ tàu đến 50.000 DWT; 11 bến sà lan tiếp nhận các sà lan có trọng tải đến 5.000 DWT.

Ngoài ra, phân bổ khoảng 122 ha dành cho khu nước trước bến sử dụng làm khu vực neo đậu tàu.

Giai đoạn 2 dự án cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (dự kiến động thổ ngày 16/4) do CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link làm nhà đầu tư, có quy mô 54,45 ha. Chiều dài cầu bến chính 1,444 km, trong đó giai đoạn 2 là 0,644 km. Bến cảng có vốn đầu tư khoảng 21.227 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2 chiếm 13.791 tỷ đồng. Cảng dự kiến tiếp nhận tàu có trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEUs).﻿