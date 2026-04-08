MoMo hoãn IPO, tìm kiếm nhà đầu tư mới với định giá trên 2 tỷ USD

Theo Phương Linh | 08-04-2026 - 10:44 AM | Doanh nghiệp

Ở mức định giá trên 2 tỷ USD, MoMo là một trong những "kỳ lân" hiếm hoi của Việt Nam.

Tờ Reuters đưa tin, MoMo - ứng dụng fintech của Việt Nam từng có ý định sẽ IPO trong năm 2025, tuy nhiên hiện tại kế hoạch niêm yết chưa nằm trong ưu tiên ngắn hạn của công ty này.

Thay vào đó, MoMo đang xem xét các lựa chọn chiến lược, bao gồm việc gọi thêm nhà đầu tư mới, với mức định giá có thể vượt 2 tỷ USD.

Công ty thanh toán số này được cho là đã thuê Jefferies và Morgan Stanley để dẫn dắt quá trình tìm kiếm thêm nhà đầu tư sau khi nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư chiến lược và tài chính.

Dẫu vậy, các nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể không dẫn đến một giao dịch cụ thể.

MoMo và Morgan Stanley hiện cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận. Jefferies cũng từ chối bình luận.

Sự quan tâm từ các nhà đầu tư đến trong bối cảnh thị trường dịch vụ tài chính số tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, khi thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến và các sản phẩm tài chính trực tuyến được sử dụng rộng rãi hơn.

Theo phân tích của Bain trong báo cáo e-Conomy SEA 2025, tổng giá trị giao dịch thanh toán số tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 178 tỷ USD vào năm 2025, từ mức 150 tỷ USD năm 2024, và có thể đạt 300 - 400 tỷ USD vào năm 2030.

Được thành lập năm 2010, MoMo đã phát triển từ một nền tảng thanh toán di động thành “siêu ứng dụng tài chính” – theo cách công ty gọi, bao gồm các dịch vụ như thanh toán, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và các công cụ dành cho người bán, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh.

Công ty cho biết hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng và đã xây dựng được một mạng lưới giao dịch số rộng khắp trên toàn quốc. Nền tảng thanh toán này đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm 2024, đạt mức doanh thu vượt 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng.

MoMo đã hoàn tất vòng gọi vốn lớn gần nhất vào năm 2021, khi công bố huy động được 200 triệu USD từ các nhà đầu tư do Mizuho Bank dẫn đầu.

Năm ngoái, MoMo cho biết đang mở rộng dịch vụ dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, như một phần trong chiến lược phát triển tài chính số rộng hơn.

Theo: Reuters

Từ Khóa:
ipo, momo

Các tập đoàn đa quốc gia đã dịch chuyển, chuyên gia khẳng định Việt Nam đủ lực để "vượt mặt" Thái Lan

3.000 USD và thời khắc chưa từng có: Kho báu trong tay tỷ phú Việt thức giấc, Mỹ - Âu đều khao khát

Đúng dịp 30/4: Tp.HCM động thổ 3 'cú đấm thép' tổng vốn đầu tư hơn 193.000 tỷ do 3 đại gia đứng sau

10:45 , 08/04/2026
Vietcap: 10 tỷ đô la có thể đổ vào chứng khoán Việt Nam sau tin vui nâng hạng từ tổ chức hàng đầu thế giới

10:25 , 08/04/2026
Cục Thuế thông báo: Những người có tên sau ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh

10:25 , 08/04/2026
Cục thuế phát công văn nóng: Sẽ 'siết' kiểm tra doanh nghiệp 'lỗ triền miên, lãi mỏng'

09:10 , 08/04/2026

