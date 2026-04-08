Vietcap: 10 tỷ đô la có thể đổ vào chứng khoán Việt Nam sau tin vui nâng hạng từ tổ chức hàng đầu thế giới

Ngày 08/04/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin về kết quả rà soát giữa kỳ của FTSE Russell với quyết định giữ nguyên lộ trình đưa Việt Nam gia nhập nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Đây là kết quả của quá trình cải cách mạnh mẽ về khung pháp lý, trọng tâm là Thông tư 08/2026/TT-BTC nhằm tháo gỡ nút thắt ký quỹ trước giao dịch và tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Với xác nhận này, chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức đứng chung bảng phân loại với các thị trường lớn như Ấn Độ, Đài Loan và Brazil sau giai đoạn dài nằm trong danh sách theo dõi từ năm 2018.

Dựa trên các mô hình định lượng, Chứng khoán Vietcap dự báo dòng vốn ngoại đổ vào thị trường có thể đạt từ 6 đến 8 tỷ USD, thậm chí chạm mức 10 tỷ USD trong kịch bản tích cực nhất. Nguồn vốn này bao gồm sự tham gia của các quỹ chỉ số thụ động và các quỹ đầu tư chủ động, trong đó nhóm quỹ chủ động thường có quy mô giải ngân lớn hơn.

Tỷ trọng của Việt Nam được dự kiến chiếm khoảng 0,35% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,227% trong chỉ số FTSE Emerging, tạo ra sức cầu lớn đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao trên sàn giao dịch.

Lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu sẽ bắt đầu từ ngày 21/09/2026 và triển khai theo bốn giai đoạn trong vòng một năm để đảm bảo tính ổn định. Giai đoạn đầu tiên vào tháng 9/2026 thực hiện với tỷ trọng 10%, tiếp nối bởi các đợt giải ngân 20% vào tháng 3/2027 và hai đợt cuối cùng mỗi đợt 35% vào tháng 6 và tháng 9/2027.

Việc phân bổ theo lộ trình giúp thị trường hấp thụ dòng vốn lớn một cách nhịp nhàng, hạn chế các biến động bất thường về giá và hỗ trợ quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi cho các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Nhóm doanh nghiệp niêm yết đầu ngành đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của FTSE Global All Cap về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng sẽ là trọng tâm thu hút dòng tiền.

Các mã chứng khoán của các công ty hàng đầu Việt Nam, tiêu biểu như HPG, VCB, BID, VHM, VIC, MSN, SAB, FPT và VNM cùng nhiều cổ phiếu tiềm năng khác dự kiến sẽ ghi nhận sự gia tăng tỷ trọng sở hữu của khối ngoại. Danh sách chính thức và tỷ trọng chi tiết của từng mã sẽ được tổ chức xếp hạng này công bố vào cuối tháng 8/2026 dựa trên các dữ liệu cập nhật mới nhất.

Sự kiện nâng hạng không chỉ là bước ngoặt về thanh khoản mà còn khẳng định uy tín của thị trường tài chính Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu. Đối với giới đầu tư quốc tế, sự xác nhận từ FTSE Russell mang ý nghĩa quyết định bởi đây là tổ chức cung cấp các chỉ số chứng khoán và dữ liệu thị trường hàng đầu thế giới, thuộc sở hữu của Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Các bộ chỉ số của FTSE Russell hiện là quy chuẩn để hơn 15.000 tỷ USD từ các quỹ đầu tư và định chế tài chính lớn trên toàn cầu phân bổ nguồn vốn. Việc được FTSE Russell xếp hạng vào nhóm Thị trường Mới nổi giống như một "chứng chỉ" về tính minh bạch và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, giúp Việt Nam trở thành điểm đến bắt buộc trong danh mục đầu tư vào khu vực châu Á.