Cục thuế phát công văn nóng: Sẽ ‘siết’ kiểm tra doanh nghiệp ‘lỗ triền miên, lãi mỏng’

Theo Minh Khang | 08-04-2026 - 09:10 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan thuế chưa có kết luận cuối cùng về các doanh nghiệp, nhưng chỉ rõ các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, hoặc lãi mỏng nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế vừa chính thức ban hành Công văn chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các Chi cục Thuế trọng điểm về việc tăng cường công tác quản lý đối với nhóm doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bất thường.

Theo đánh giá từ cơ quan quản lý, mặc dù các giải pháp trong năm 2025 đã đạt được một số kết quả tích cực, song tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm hoặc báo cáo lợi nhuận thấp so với quy mô thực tế vẫn còn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, văn bản nhấn mạnh vào những trường hợp người nộp thuế liên tục khai lỗ nhưng vẫn không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất và tăng vốn kinh doanh. Đây được xem là yếu tố rủi ro trọng yếu để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra trọng điểm nhằm xác định và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế hoặc chuyển giá.

Chiến dịch kiểm tra chuyên đề lần này sẽ được thực hiện đồng loạt trên quy mô lớn, bắt đầu triển khai ngay từ tháng 4 năm 2026 và dự kiến kết thúc chậm nhất vào tháng 12 năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh rà soát việc kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp thuộc danh sách rủi ro cao. Đối với các đơn vị có sai sót, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn điều chỉnh kịp thời, đồng thời tăng cường thanh tra trực tiếp tại trụ sở để đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài việc truy thu và xử phạt, các đơn vị quản lý thuế còn có nhiệm vụ đánh giá sâu về các hành vi vi phạm phổ biến, phân tích tỷ suất lợi nhuận so với bình quân ngành để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của tình trạng lỗ giả lãi thật.

Văn bản của Cục thuế đính kèm danh sách 302 doanh nghiệp được chỉ định các cơ quan thuế địa phương thanh tra, kiểm tra.

Cục Thuế: Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động có 'trốn nợ' được không?

Theo Minh Khang

Nhịp sống thị trường

3.200 USD và thời khắc chưa từng có: Kho báu trong tay tỷ phú Việt thức giấc, Mỹ - Âu đều khao khát

Chủ toà nhà The Grand Hanoi số 22-24 Hàng Bài báo lãi đột biến 15.000 tỷ đồng năm 2025, tổng tài sản tăng vọt lên gần 150.000 tỷ

Miễn toàn bộ một loại phí, lệ phí từ ngày 7/4

Các tập đoàn đa quốc gia đã dịch chuyển, chuyên gia khẳng định Việt Nam đủ lực để "vượt mặt" Thái Lan

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim muốn thoái sạch vốn tại Vietcap

HVAC Innovation Center: Giải pháp toàn diện cho mục tiêu phát triển ngành HVAC Việt Nam

