Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) vừa đăng ký bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI (tương đương 1,47% vốn) đang sở hữu trong thời gian 13/4 đến 12/5/2026 với lý do nhu cầu cá nhân.



Nếu hoàn tất giao dịch, bà Trương Nguyễn Thiên Kim sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Kết phiên 7/4, cổ phiếu VCI dừng ở mức 27.200 đồng/cổ phiếu. Tạm lấy đây là giá giao dịch, ước tính bà Thiên Kim sẽ thu về 460 tỷ đồng từ thương vụ.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (sinh năm 1976), nguyên quán Đà Lạt. Bà tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính, Lưu chuyển tiền tệ và Tín dụng, cử ngân ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim là người đứng sau chuỗi đồ uống nổi tiếng Katinat, Phê la

Bà Kim là một nữ doanh nhân đình đám trong ngành F&B khi đứng sau chuỗi thương hiệu đồ uống và nhà hàng nổi tiếng.

Cụ thể, bà Thiên Kim là cổ đông nắm đến 84,21% tỷ lệ sở hữu tại CTCP Café Katinat (chủ thương hiệu đồ uống Katinat); 51% vốn tại CTCP Phê La (đơn vị quản lý, điều hành chuỗi Phê La).

Bên cạnh đó, bà Thiên Kim còn là Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts. Công ty này có tên ban đầu là CTCP Lim Lai thành lập năm 2012, người sáng lập là ông Trịnh Lai. Đến năm 2016, Lim Lai đổi tên thành Capella D1 – được giới thiệu là thành viên của Capella Holdings.

Tháng 10/2020, Capella D1 đổi tên thành D1 Concepts như hiện tại. Doanh nghiệp này sở hữu các thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như Chuỗi nhà hàng San Fu Lou - Cantonese Kitchen, Sorae Sushi Sake & Lounge, Dì Mai,...

Ngoài ra, bà Trương Nguyễn Thiên Kim còn là Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã: IDP) - nơi chồng bà đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Trong diễn biến khác, mới đây Vietcap đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 30/3/2026 vừa qua.

Theo đó, đại hội đã bầu 7 thành viên HĐQT gồm 2 thành viên độc lập và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới là: Bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải, ông Đinh Quang Hoàn, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Lân Trung Anh, bà Nguyễn Việt Hòa. Tổng giám đốc VCI - bà Tôn Minh Phương là nhân tố mới tham gia HĐQT nhiệm kỳ này.

Trong đó, HĐQT thống nhất bầu bà Nguyễn Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Đinh Quang Hoàn tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm: Bà Trương Thị Huyền Trang; bà Bùi Thị Minh Nguyệt và bà Hồng Ánh Nguyệt. Trong đó, bà Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Cũng tại đại hội, cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với con số thực hiện năm 2025. Kế hoạch chia dự kiến 5 - 12%.

Cổ đông cũng thông qua tờ trình liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Số lượng phát hành tối đa 4,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến sau khi đã hoàn tất đợt chia hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng.



