Công an triệt phá "truyền thông bẩn" tại Hải Phòng: Ép doanh nghiệp ký hợp đồng để gỡ bài phốt trên Group Facebook

Ngày 07/4/2026, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài.

Vũ Tùng Lâm sinh năm 1990, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS. Nguyễn Văn Tài sinh năm 1992, là Phó Giám đốc của doanh nghiệp này. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa công ty truyền thông để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Hồ sơ vụ án cho thấy VIETCOMMS MEDIA là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống hội nhóm Facebook có lượng tương tác lớn như Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Hôm nay ăn gì, Beat Hải Phòng và Beat Thủy Nguyên.

Nhóm đối tượng này cùng nhân viên thường xuyên sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hoặc phê duyệt các bài viết có nội dung phản ánh không tích cực về hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống, du lịch. Khi các chủ doanh nghiệp liên hệ để xử lý thông tin, Lâm và Tài từ chối làm việc trực tiếp với người đăng bài mà yêu cầu doanh nghiệp phải ký kết các hợp đồng kinh tế.

Các loại hợp đồng này thường được gọi tên dưới dạng "Bảo trợ truyền thông" hoặc "Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông" với mức phí dao động từ 30 triệu đến 60 triệu đồng mỗi năm.

Do tâm lý lo ngại uy tín bị ảnh hưởng trên không gian mạng, nhiều chủ cơ sở đã buộc phải ký kết và thanh toán tiền dù không có nhu cầu thực tế. Sau khi dòng tiền được kích hoạt, các bài viết tiêu cực trên hệ thống Fanpage và Group do nhóm này quản trị mới chính thức được gỡ bỏ.

Cơ quan công an đánh giá hành vi của nhóm lãnh đạo VIETCOMMS MEDIA đã gây bức xúc trong cộng đồng kinh doanh và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại địa phương. Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô hoạt động của nhóm đối tượng này. N

hững doanh nghiệp hoặc cá nhân từng là nạn nhân của phương thức cưỡng đoạt này được đề nghị sớm liên hệ với Điều tra viên Hoàng Kim Thái qua số điện thoại 0904.127.567 để cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.