Sun PhuQuoc Airways xác lập vị thế quán quân đúng giờ toàn ngành Quý 1/2026

Bảo chứng cho sự tin cậy: Tối ưu hiệu suất khai thác trên lộ trình mở rộng

Trong ngành hàng không, việc duy trì chỉ số đúng giờ ở mức cao khi đồng thời mở rộng quy mô khai thác luôn được xem là thước đo khắt khe nhất đối với năng lực vận hành. Kết thúc Quý I/2026, Sun PhuQuoc Airways đạt tỷ lệ OTP 83,7%, đứng số 1 toàn ngành. Riêng trong tháng 3/2026, hãng tiếp tục duy trì hiệu suất 88,4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 79,6%, qua đó giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Phong độ này không phải là kết quả nhất thời, mà được duy trì xuyên suốt từ cuối năm 2025 đến hết Quý I/2026, trong bối cảnh hãng đồng thời tăng nhanh quy mô đội tàu, mở rộng mạng bay và từng bước khai thác quốc tế. Việc giữ vững hiệu suất trong điều kiện tăng trưởng nhanh cho thấy Sun PhuQuoc Airways đã thiết lập được một hệ thống khai thác kỷ luật, vận hành đồng bộ và kiểm soát theo thời gian thực, trong đó độ tin cậy được xác lập như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

"Đúng giờ không chỉ là chỉ số khai thác, đó là lời cam kết về sự tin cậy và sự tôn trọng thời gian mà chúng tôi gửi tới mỗi hành khách," đại diện hãng chia sẻ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hãng từng bước chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng quy mô lớn hơn trong giai đoạn tiếp theo và tự tin tiến tới vận hành đơn hàng chiến lược 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trong tương lai gần.

Chiến lược bứt phá sản lượng và sứ mệnh nâng tầm điểm đến

Song hành với hiệu quả vận hành, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận mức tăng trưởng quy mô khai thác chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ trong Quý I/2026, hãng liên tục mở rộng đội tàu và năng lực phục vụ, nâng tổng quy mô đội bay lên 10 tàu vào cuối quý. Việc sản lượng khai thác tăng trưởng tương ứng với tốc độ mở rộng đội tàu, trong khi vẫn duy trì được chỉ số đúng giờ dẫn đầu toàn ngành, là minh chứng cho thấy hãng đã nhanh chóng làm chủ được quy mô vận hành và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường đang gia tăng mạnh mẽ.

Tiếp viên trên chuyến bay của hãng

Đáng chú ý, đà tăng trưởng này không mang tính thời điểm mà tiếp tục được duy trì và củng cố cho tới nay, phản ánh niềm tin ngày càng rõ nét của thị trường đối với thương hiệu. Niềm tin đó được hình thành nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ việc duy trì sự đúng giờ ổn định, đội tàu bay mới hiện đại cho đến chất lượng dịch vụ được chuẩn hóa và nhất quán trên toàn hành trình.

Trong chiến lược dài hạn, việc gia tăng sản lượng không chỉ là mục tiêu kinh doanh mà còn gắn liền với sứ mệnh đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối du lịch và giao thương quốc tế. Với vai trò "đại sứ bầu trời", Sun PhuQuoc Airways đang từng bước mở rộng mạng bay, kết nối trực tiếp Đảo Ngọc với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Kazakhstan, Nga và châu Âu.

Sun PhuQuoc Airways đón hơn 200 khách từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Phú Quốc trong chuyến bay quốc tế đầu tiên

Thông qua việc duy trì những chuyến bay an toàn, đúng giờ và trải nghiệm ổn định, hãng không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không mà còn góp phần nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Là hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, Sun PhuQuoc Airways hướng tới sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm bay và góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch Việt Nam. Với định hướng xây dựng đội bay hiện đại cùng hệ thống vận hành thông minh, hãng cam kết mang đến những hành trình an toàn, đúng giờ và giàu bản sắc văn hóa Việt.