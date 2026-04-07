Lãnh đạo cao cấp bị bắt, Vinaconex xây dựng kịch bản kinh doanh “thận trọng” cho năm 2026

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG), năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Riêng công ty mẹ, chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập là 10.740 tỷ, lãi sau thuế 1.018 tỷ; giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Lãnh đạo nhìn nhận trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biển phức tạp, kéo theo biến động khó lường của giá xăng dầu và chi phí năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản trong năm 2026 sẽ chịu tác động đa chiều, vừa có khó khăn, vừa xuất hiện một số cơ hội nhất định.

Về thuận lợi, trước hết, nền kinh tế vĩ mô được kỳ vọng duy trì ổn định. Hoạt động đầu tư công tiếp Chính phủ đẩy mạnh, đặc biệt trong các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và năng lượng, qua đó mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp xây lắp.

Khung pháp lý liên quan đến bất động sản ngày càng hoàn thiện (như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) góp phần nâng cao tính minh bạch và niềm tin của thị trường. Nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các đô thị lớn và phân khúc nhà ở vừa túi tiền, vẫn duy trì ở mức cao, tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường.

Việc dịch chuyễn chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư quốc tế khỏi những khu vực bất ổn có thể giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, qua đó thúc đẩy nhu cầu phát triển khu công nghiệp, logistics và bất động sản công nghiệp.

Trái lại, về khó khăn, đối với lĩnh vực xây lắp, biến động giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công gia tăng và áp lực cạnh tranh về giá thầu sẽ làm suy giảm biên lợi nhuận. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và chuyển đổi số cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm nguồn lực để thích ứng.

Thị trường bất động sản phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc, thanh khoản ở một số khu vực vẫn thấp, khiến việc triển khai và tiêu thụ dự án gặp nhiều thách thức. Bên cạnh việc phải đối mặt với áp lực về dòng tiền và chi phí tài chính trong bối cảnh việc kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tuy có nới lỏng nhưng chưa hoàn toàn thông thoáng.

Doanh nghiệp đang phải chịu áp lực kép từ việc biến động mạnh của giá xăng dầu, nhân công và các chi phí nguyên vật liệu đầu vào sẽ tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Vinaconex đề xuất chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cp) và 8% bằng cổ phiếu.

Số cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 51,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới). Sau phát hành vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ gần 6.465 tỷ lên gần 6.982 tỷ.

Về vấn đề nhân sự, tại đại hội lần này, Vinaconex sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu khỏi vị trí thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới.

Vào đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và Dương Văn Mậu, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinaconex để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hữu Tới có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu.

Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại hội cổ đông của Vinaconex sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại hội trường tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội.