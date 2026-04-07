Liên danh Sovico – HDBank hội tụ năng lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế và hệ sinh thái tích hợp tài chính – ngân hàng – hàng không – công nghệ, sẵn sàng thu hút các định chế và dòng vốn toàn cầu, hình thành một tài sản lõi có khả năng tạo giao dịch tài chính thực và giá trị kinh tế dài hạn cho TP.HCM.

Tiếp nối dấu ấn Saigon Marina IFC tại Ba Son, công trình 99 tầng ở trung tâm mới của VIFC – nơi hội tụ các dòng vốn, định chế tài chính và hệ sinh thái quốc tế.

Trong hệ sinh thái Sovico, Vietjet với đơn hàng tàu bay lớn và sáng kiến Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á – Thái Bình Dương đang góp phần kết nối các nhà sản xuất lớn như Boeing, Airbus-là các thành viên chiến lược danh dự, quỹ đầu tư, ngân hàng, leasing, bảo hiểm và công nghệ toàn cầu đến TP.HCM, tạo nền tảng cho một trung tâm tài chính hiện đại và minh bạch.

Theo đề án, liên danh sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế phù hợp, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt để đảm bảo định hướng chiến lược, tiến độ và hiệu quả, khả năng thu hút nguồn lực phát triển cho dự án mang ý nghĩa Trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM.



