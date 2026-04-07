Khởi tố chủ hộ kinh doanh có doanh thu 143 tỷ nhưng nộp thuế 900 nghìn đồng

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H. (trú xã Krông Á), chủ hộ kinh doanh về tội trốn thuế . Bà H. có hành vi kê khai doanh thu không trung thực để trốn thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà M.T.H. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Hộ kinh doanh M.T.H. có dấu hiệu trốn thuế trong năm 2022.

Theo điều tra ban đầu, hộ này hoạt động thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp rồi bán lại cho doanh nghiệp để hưởng chênh lệch. Dù doanh thu thực tế lên tới khoảng 143 tỷ đồng, chủ hộ chỉ kê khai 144 triệu đồng, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân vỏn vẹn 900 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng xác định, khi quy mô kinh doanh tăng mạnh, chủ hộ không thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định, cố tình che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.