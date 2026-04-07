Ông Vũ Minh Châu thừa nhận

Bị can Vũ Minh Châu (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Nhóm cá nhân này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu khai nhận "Tôi đã chỉ đạo cho con trai sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu và sử dụng 2 phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế...".

Bên cạnh đó, ông chủ Bảo Tín Minh Châu cũng thừa nhận đã "mắc phải những sai lầm không đáng mắc, để phải rơi vào vòng lao lý".

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh nghiệp đã thiết lập một hệ thống quản lý dữ liệu song song nhằm che giấu một phần doanh thu kinh doanh vàng và trang sức. Các nhân viên kế toán được chỉ đạo sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ như Hivi Gold, Fox AI và Excel để theo dõi toàn bộ giao dịch mua bán hàng hóa thực tế. Trong khi đó, phần mềm Misa chỉ được sử dụng để lập báo cáo khai thuế sau khi số liệu đã qua bước chọn lọc và tổng hợp.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Mức doanh thu này bình quân đạt hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm. Bằng nghiệp vụ sử dụng hệ thống kế toán hai sổ, doanh nghiệp đã để ngoài báo cáo số tiền khoảng 9.700 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi ông Châu bị bắt, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.