Tin vui từ TP.HCM: FDI tăng trưởng 220%, TikTok và các tập đoàn lớn dồn dập rót vốn

Theo số liệu từ Chi cục Thống kê TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 của Thành phố ước tăng 8,27% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng quý I cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, phản ánh đà phục hồi rõ nét của đầu tàu kinh tế cả nước.

Nếu không tính lĩnh vực dầu khí, mức tăng trưởng đạt tới 8,58%. Kết quả này cũng đi kèm với tín hiệu tích cực từ ngân sách khi tổng thu cân đối quý I ước đạt 242.800 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 30% dự toán năm.

Khu vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chính của Thành phố với mức tăng 8,91%, đóng góp tới 56% vào tổng mức tăng GRDP. Sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động thương mại điện tử đã thúc đẩy các ngành bổ trợ phát triển. Cụ thể, ngành vận tải và kho bãi ghi nhận mức tăng 12,18%, đóng góp 13,8% vào tăng trưởng chung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong ba tháng đầu năm ước đạt 474.556 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở thành điểm sáng nổi bật nhất với tổng vốn đăng ký đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dự án Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam với số vốn 125 triệu USD từ nhà đầu tư Singapore cho thấy bước chuyển dịch chiến lược của các nền tảng xuyên biên giới.

Động thái đầu tư này là kết quả cụ thể sau các cuộc làm việc giữa lãnh đạo TikTok và UBND TP.HCM vào cuối năm 2025. Thay vì duy trì mô hình cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tập đoàn này đang triển khai phương án chuyển đổi sang hình thức nội địa ngay tại Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP.HCM. Theo lộ trình, TikTok dự kiến nộp hồ sơ thành lập ba pháp nhân riêng biệt để quản lý các mảng dịch vụ logistics, thanh toán số và thương mại số.

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam trị giá 81 triệu USD cũng góp phần củng cố vị thế của Thành phố trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Môi trường kinh doanh tại TP.HCM duy trì trạng thái tích cực với hơn 13.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 46% cả về số lượng lẫn quy mô vốn đầu tư. Ở khu vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11%.

Trong đó, bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng 13,6%, dẫn đầu là ngành hóa dược với mức tăng 24,5%, tiếp theo là lương thực thực phẩm và cơ khí. Những con số này cho thấy sự thích nghi của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí logistics và năng lượng thế giới vẫn còn nhiều biến động.

Lĩnh vực du lịch cũng đóng góp quan trọng vào sự sôi động của nền kinh tế khi Thành phố đón gần 20 triệu lượt khách quốc tế và nội địa trong quý đầu năm. Chỉ tính riêng sự kiện Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 đã mang về doanh thu ước tính 120 tỷ đồng với khoảng 1.000 sản phẩm du lịch được giới thiệu. Việc các doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc sản phẩm và tối ưu hóa vận hành đã giúp duy trì sức cầu tiêu dùng ở mức ổn định.

Hướng tới các quý tiếp theo, TP.HCM đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn FDI trong cả năm 2026. Thành phố đang kỳ vọng vào các động lực mới từ Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do. Việc quyết liệt triển khai các cơ chế đặc thù từ các Nghị quyết về thể chế được dự báo sẽ tạo ra dư địa lớn để Thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tập trung vào giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư.