Anh Khôi | 07-04-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

Chủ Casino Phú Quốc: Lỗ lũy kế 6.000 tỷ, nợ gấp 25 lần vốn chủ, vẫn mạnh tay thâu tóm 1 dự án bất động sản đình đám

Ghi nhận lỗ lũy kế xấp xỉ 6.000 tỷ đồng cùng hệ số nợ gấp 25 lần vốn chủ, công ty sở hữu·Casino Phú Quốc vẫn quyết định nhận sáp nhập một doanh nghiệp bất động sản cùng các khoản nợ đi kèm.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc cho thấy doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan.

Công ty được thành lập vào năm 2014, là đơn vị quản lý và vận hành nhiều khu nghỉ dưỡng và tổ hợp du lịch lớn tại Phú Quốc như Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, VinOasis, Vinpearl Safari Phú Quốc, Vinpearl Discovery 1, 2, 3 Phú Quốc và Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc. Bên cạnh lĩnh vực lưu trú và du lịch, doanh nghiệp còn tham gia hoạt động kinh doanh casino tại Dự án Casino Corona Phú Quốc.﻿

Đơn vị báo lỗ sau thuế gần 918 tỷ đồng. Mức lỗ này tiếp tục tăng 27% so với con số 725 tỷ đồng của năm 2024. Sự suy giảm về lợi nhuận đã đẩy tổng lỗ lũy kế của công ty lên mức 5.857 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025.

Yếu tố này trực tiếp làm vốn chủ sở hữu giảm từ 2.560 tỷ đồng xuống mức 1.643 tỷ đồng, tương đương giảm 38%. Tổng tài sản ghi nhận còn 42.757 tỷ đông.

Trên bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là cấu phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn. Quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2025 ghi nhận hơn 41.113 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước. Do quy mô vốn chủ sở hữu thu hẹp đáng kể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã tăng từ 16,11 lần lên 25,02 lần.

Trong cơ cấu nợ, doanh nghiệp duy trì dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ ở mức 7.478 tỷ đồng, tương đương 4,58 lần vốn chủ sở hữu.

Ngay sau kỳ báo cáo tài chính 2025, Du lịch Phú Quốc đã tiến hành các bước điều chỉnh cấu trúc doanh nghiệp. Cuối tháng 1/2026, công ty hoàn tất đăng ký thay đổi doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ từ 7.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Sang cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp công bố thông tin về việc nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision. Theo phương án này, Du lịch Phú Quốc tiếp nhận toàn bộ vốn điều lệ, dự án đầu tư và tài sản của Newvision. Pháp nhân Newvision được biết đến là đơn vị phát triển khu thương mại Grand World nằm liền kề tổ hợp casino.

Thương vụ sáp nhập giúp Du lịch Phú Quốc tập trung quỹ đất dịch vụ tại khu Bãi Dài nhưng đồng thời đi kèm các yêu cầu về nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp nhận sáp nhập cam kết kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của pháp nhân cũ.

Các tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại dự án Grand World cũng được sắp xếp nhằm đảm bảo cho các lô trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến đối tác phát triển dự án trước đây.

Việc hợp nhất tài sản và các khoản nợ yêu cầu công ty phải có phương án thu xếp dòng tiền để đáp ứng khả năng thanh toán trong các kỳ tài chính tiếp theo.

Casino Phú Quốc lỗ hơn 4.200 tỷ đồng sau 5 năm thí điểm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của Viettel sắp đi buôn quặng và xây nhà ở xã hội, cổ tức 27%

Công ty của Viettel sắp đi buôn quặng và xây nhà ở xã hội, cổ tức 27% Nổi bật

Đại gia nắm DA 1,3 tỷ USD ở KCN Cái Mép, có kho ngầm chứa khí gas lớn nhất Đông Nam Á: Lỗ lũy kế hơn 21.500 tỷ đồng

Đại gia nắm DA 1,3 tỷ USD ở KCN Cái Mép, có kho ngầm chứa khí gas lớn nhất Đông Nam Á: Lỗ lũy kế hơn 21.500 tỷ đồng Nổi bật

Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu?

Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu?

00:00 , 07/04/2026
Đón dòng vốn 20.700 tỷ từ VinFast, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng

Đón dòng vốn 20.700 tỷ từ VinFast, chủ đầu tư dự án Tứ giác Bến Thành lội ngược dòng báo lãi nghìn tỷ, vẫn còn lỗ luỹ kế 18.000 tỷ đồng

00:00 , 07/04/2026
Cổ phiếu VinFast liên tục bùng nổ trên sàn Nasdaq, vốn hoá vượt 11 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 97 thế giới

Cổ phiếu VinFast liên tục bùng nổ trên sàn Nasdaq, vốn hoá vượt 11 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 97 thế giới

00:00 , 07/04/2026
Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng

Gia Lai siết mua bán, sang tay dự án điện gió ngàn tỉ đồng

20:59 , 06/04/2026

