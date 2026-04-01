Bảo Tín Minh Châu thực thu 13.700 tỷ trong 4 năm, các đại gia vàng lớn nhất Việt Nam thu về bao nhiêu?

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Nhóm cá nhân này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy doanh nghiệp đã thiết lập một hệ thống quản lý dữ liệu song song nhằm che giấu một phần doanh thu kinh doanh vàng và trang sức. Các nhân viên kế toán được chỉ đạo sử dụng hệ thống phần mềm nội bộ như Hivi Gold, Fox AI và Excel để theo dõi toàn bộ giao dịch mua bán hàng hóa thực tế. Trong khi đó, phần mềm Misa chỉ được sử dụng để lập báo cáo khai thuế sau khi số liệu đã qua bước chọn lọc và tổng hợp.

Cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Mức doanh thu này bình quân đạt hơn 3.400 tỷ đồng mỗi năm. Bằng nghiệp vụ sử dụng hệ thống kế toán hai sổ, doanh nghiệp đã để ngoài báo cáo số tiền khoảng 9.700 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của các cá nhân liên quan, lực lượng công an đã tạm giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu và kim loại màu vàng, bạc.

Bức tranh doanh thu của các công ty vàng

Con số doanh thu bình quân 3.400 tỷ đồng mỗi năm của Bảo Tín Minh Châu cung cấp thêm dữ liệu về thị phần của các doanh nghiệp vàng chưa niêm yết. Khi đặt cạnh các công ty cùng ngành, quy mô hoạt động của thị trường có sự phân hóa.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố doanh thu thuần năm 2020 ở mức 17.500 tỷ đồng. Chỉ tiêu này ghi nhận đà tăng trưởng và đạt mức 33.100 tỷ đồng vào năm 2023. Hoạt động kinh doanh của PNJ tập trung chủ yếu vào mảng bán lẻ trang sức.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là đơn vị có thế mạnh ở mảng vàng miếng. Số liệu kinh doanh cho thấy doanh thu của SJC đạt 23.500 tỷ đồng trong năm 2020. Qua các giai đoạn biến động của thị trường, chỉ tiêu này đạt mức 28.400 tỷ đồng vào năm 2023.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là đơn vị có quy mô doanh thu cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp khảo sát. Theo các số liệu kết quả kinh doanh công bố, mức thu bình quân hàng năm của DOJI dao động trong khoảng 80.000 đến 100.000 tỷ đồng.

Ở phân khúc quy mô nhỏ hơn, các công ty như ASEAN Jewelry duy trì mức doanh thu ổn định quanh ngưỡng 1.200 đến 1.500 tỷ đồng mỗi năm.