Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng sau thông tin khởi tố cha con ông Vũ Minh Châu
Sau thông tin khởi tố vụ án liên quan lãnh đạo, Bảo Tín Minh Châu khẳng định vẫn hoạt động bình thường và đang phối hợp với cơ quan chức năng.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo chính thức vào ngày 6/4.
Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết đang “phối hợp nghiêm túc” và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra “bình thường và thông suốt”. Doanh nghiệp cho biết trong thời gian gần đây đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.
Theo thông tin được công bố, từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.
Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định. Các sản phẩm vàng bạc đá quý của công ty được khẳng định đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.
Liên quan đến vụ án, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đồng thời cam kết khắc phục và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong thời gian tới.
Cuối thông báo, doanh nghiệp gửi lời xin lỗi vì những lo lắng phát sinh và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác cũng như các cơ quan báo chí.
Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí nhằm tổng kết tình hình an ninh trật tự trong 3 tháng đầu năm 2026. Tại đây, nhiều diễn biến mới liên quan đến các vụ án lớn đã được công bố, thu hút sự chú ý của dư luận.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (công ty Bảo Tín Minh Châu), có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc nổi bật thời gian qua, liên quan đến hoạt động tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Trong hội nghị, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo đó, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định:
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 02 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI. "Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế", theo Công an Hà Nội.
Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 07 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
