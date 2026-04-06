Fecon thanh toán bao nhiêu gốc, lãi trái phiếu trong năm 2025?

Theo PV | 06-04-2026 - 16:57 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong năm 2025, Fecon đã chi tổng cộng hơn 119 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho các lô trái phiếu mã FCNH2325001, FCNH2426001 và FCN12501.

Cụ thể, doanh nghiệp đã chi gần 5,2 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 2 kỳ lãi và tất toán 95,2 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã FCNH2325001.

Được biết lô trái phiếu mã FCNH2325001 có tổng giá trị phát hành thực tế là 126 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/10/2023, tuy nhiên phải đến ngày 31/12/2023 mới hoàn tất phát hành, kỳ hạn 18 tháng.

Nguồn: HNX

Đồng thời, Fecon đã thanh toán đúng hạn 4 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã FCNH2426001 với tổng số tiền gần 12,3 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 10/2024, tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/4/2026.

Liên quan đến lô trái phiếu FCNH2426001, theo công bố trên HNX, trong năm 2025, Fecon đã 2 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô này với tổng giá trị mua lại là 20 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 100 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, Feco đã chi gần 6,6 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã FCN12501. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng, được phát hành ngày 10/6/2025, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 10/12/2026.

Mới đây, ngày 10/3/2026, Fecon đã chi 2,9 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã FCN12501, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu về mức 113,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Fecon đã công bố Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Fecon dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 21/4/2026. Tuy nhiên, để công ty có thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trình bày Đại hội và kiện toàn công tác tổ chức đảm bảo hiệu quả tốt nhất, Fecon quyết định gia hạn thời gian tổ chức vào ngày 27/6/2026.

Địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo chính thức tại thư mời họp được gửi tới cổ đông.

Bên cạnh đó, Fecon còn thông qua việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp là ngày 23/3/2026 nhằm đảm bảo tính cập nhật của danh sách cổ đông và quyền lợi phù hợp cho các cổ đông do thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo lịch họp mới là ngày 25/5/2026.

Công ty của Viettel sắp đi buôn quặng và xây nhà ở xã hội, cổ tức 27%

Đại gia nắm DA 1,3 tỷ USD ở KCN Cái Mép, có kho ngầm chứa khí gas lớn nhất Đông Nam Á: Lỗ lũy kế hơn 21.500 tỷ đồng

Mở "đường băng" cho kinh tế tư nhân trong ngành hàng không

Hỏa tốc: Cục thuế đề nghị kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu có giao dịch bất thường trước ngày điều chỉnh giá

Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 17%

Taseco Land đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 2.500 tỷ đồng, chia cổ tức tối đa 40%

