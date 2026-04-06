Taseco Land đặt mục tiêu lợi nhuận vượt 2.500 tỷ đồng, chia cổ tức tối đa 40%

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 25/4/2026 tới đây.

Theo báo cáo của HĐQT Taseco Land, các dự báo về kinh tế cho thấy, năm 2026 sẽ vẫn là một năm đầy thách thức cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong bối cảnh đó, Taseco Land đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.062,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 2.512,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 3,7 lần kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Trong năm 2026, Taseco Land sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển dự án, hoàn thiện và đưa vào vận hành các dự án trọng điểm. Đồng thời dự kiến phát triển thêm tối đa 5 dự án mới với tổng quỹ đất dự kiến khoảng 300 ha.

Đối với các dự án đang triển khai, công ty nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bảo đảm cơ sở triển khai và khởi công đúng kế hoạch. Trọng tâm năm 2026 bao gồm: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 12 dự án với tổng diện tích dự kiến 368,92 ha; công tác giao đất tại 10 dự án với tổng diện tích dự kiến 356,2 ha; đẩy nhanh tiến độ xác định và nộp tiền sử dụng đất tại 9 dự án; hoàn thành lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho 5 dự án, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch cho các dự án mới.

Đáng chú ý, dự kiến trong năm 2026, Taseco Land và các đơn vị thành viên sẽ tiến hành khởi công xây dựng mới tại 11 dự án như Dự án Trung Văn (cao tầng); Dự án Mê Linh (nhà ở xã hội),...

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Taseco Land cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ từ 30% - 40%, trong đó tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tối đa 15%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trình cổ đông phương án phát hành 108 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm mục đích tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành là 30%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 1.080 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II - quý III/2026.



