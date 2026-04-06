Một doanh nghiệp sắp chốt ngày chia cổ tức 35% bằng tiền mặt

CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2025, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/04/2026.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính gần 288 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) là công ty mẹ nắm giữ hơn 54,35% vốn, dự kiến thu về khoảng 157 tỷ đồng từ cổ tức. Hai cổ đông lớn khác gồm Evergreen Marine Corporation (tỷ lệ 21,74%) và CTCP Quản lý quỹ Leadvisors – PAMCO (gần 13,7%) lần lượt nhận khoảng 62,6 tỷ đồng và gần 39,5 tỷ đồng.



Trước đó, VGR đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 20% vào cuối tháng 11/2025. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức cho cả năm 2025 đạt 55%.

Đây cũng là mức cổ tức cao thứ hai kể từ khi doanh nghiệp giao dịch trên UPCoM từ năm 2018, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 70% của năm 2023.

Bước sang năm 2026, công ty tiếp tục duy trì chính sách cổ tức với mục tiêu không thấp hơn 20%.



Đáng chú ý, VGR dự kiến trình cổ đông phương án chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Nếu được thông qua, toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành sẽ được đăng ký niêm yết.

Thời điểm cụ thể sẽ được cân nhắc dựa trên diễn biến thị trường và điều kiện thực tế sau khi được cổ đông thông qua.



Về kế hoạch kinh doanh, VGR đặt mục tiêu sản lượng năm 2026 đạt 785.000 TEUs, giảm gần 8% so với năm trước. Doanh thu dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 11%, trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 371 tỷ đồng, giảm 34%.



Kế hoạch này phản ánh quan điểm thận trọng của doanh nghiệp sau một năm tăng trưởng đột biến. Năm 2025, VGR ghi nhận doanh thu 1,15 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 559 tỷ đồng – đều là các mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

