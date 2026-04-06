Golden Gate tái cấu trúc hạ tầng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tăng trưởng càng nhanh - Thách thức công nghệ càng lộ rõ

Với quy mô khoảng 600 nhà hàng, hơn 35 thương hiệu và gần 50 hệ thống ứng dụng vận hành đồng thời, Golden Gate là một ví dụ điển hình cho độ phức tạp của bài toán công nghệ trong F&B. Khi số lượng điểm bán và thương hiệu tăng lên, hệ thống không chỉ phải xử lý nhiều hơn, mà còn phải xử lý trong những điều kiện khó dự đoán hơn - đặc biệt là các thời điểm lưu lượng tăng đột biến.

Ở giai đoạn đầu, những giới hạn của hệ thống có thể chưa rõ ràng. Nhưng khi bước vào "pha" mở rộng nhanh, các thách thức bắt đầu xuất hiện. Đó là độ trễ trong giờ cao điểm, là việc triển khai thay đổi hệ thống mất nhiều thời gian hơn dự kiến, hay sự phụ thuộc vào các thao tác thủ công để duy trì vận hành ổn định. Những vấn đề này không xảy ra đồng loạt, nhưng tích tụ theo thời gian và dần trở thành lực cản đối với tăng trưởng.

Đáng chú ý, trong ngành F&B, những thách thức này không dừng lại ở hệ thống mà nhanh chóng phản ánh ra trải nghiệm khách hàng. Với hơn 18 triệu lượt khách mỗi năm, bất kỳ gián đoạn nào trong quá trình đặt bàn, gọi món hay thanh toán đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và mức độ hài lòng.

Chính những áp lực này buộc Golden Gate phải nhìn lại toàn bộ nền tảng công nghệ, không phải để tối ưu từng phần, mà để tái cấu trúc một cách tổng thể.

Không chỉ là chuyển đổi hạ tầng, mà là một bài toán đồng phát triển

Thay vì tiếp cận theo hướng "triển khai Cloud", Golden Gate lựa chọn một hướng đi khác: bắt đầu từ bài toán vận hành và tìm lời giải công nghệ phù hợp. Đây cũng là điểm khởi đầu cho quá trình hợp tác với FPT Cloud.

Trong quá trình triển khai, với thế mạnh là làm chủ các công nghệ lõi, FPT không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp hạ tầng mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá và thiết kế lại hệ thống cùng đội ngũ IT của Golden Gate. Toàn bộ các ứng dụng, hạ tầng và luồng dữ liệu được rà soát để xác định đâu là điểm nghẽn thực sự ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và vận hành.

Anh Đào Văn Hoàn - Head of ITS, Golden Gate Group chia sẻ về hiệu quả chuyển đổi lên Cloud. Ảnh: FPT Smart Cloud.

Từ đó, một kiến trúc mới được xây dựng với mục tiêu không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn tạo ra một nền tảng có thể mở rộng linh hoạt theo nhu cầu thực tế kinh doanh. Việc chuyển đổi lên Cloud vì vậy không đơn thuần là thay đổi nơi đặt hệ thống, mà là chuyển đổi cách hệ thống vận hành - từ mô hình hạ tầng cố định sang mô hình có thể co giãn theo thời gian thực.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, bởi với các hệ thống quy mô lớn, không tồn tại một "mô hình chuẩn" có thể áp dụng sẵn. Mỗi quyết định về kiến trúc đều phải gắn trực tiếp với đặc thù vận hành của doanh nghiệp.

Triển khai trong thời gian ngắn, nhưng không đánh đổi sự ổn định

Một trong những thách thức lớn nhất của các dự án chuyển đổi hạ tầng là làm sao vừa thay đổi hệ thống, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh đang diễn ra. Với Golden Gate, yêu cầu này càng khắt khe hơn khi hệ thống phải vận hành liên tục trên toàn chuỗi.

Toàn bộ 12 ứng dụng với khoảng 70 máy chủ đã được chuyển đổi lên nền tảng Cloud trong thời gian ngắn, nhưng vẫn đảm bảo không gián đoạn vận hành. Để làm được điều đó, quá trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn với các phương án như chạy song song hệ thống, kiểm thử tải và cắt chuyển có kiểm soát.

Điều này cho thấy trong các dự án chuyển đổi quy mô lớn, công nghệ chỉ là một phần của bài toán. Phần còn lại nằm ở phương pháp triển khai và khả năng kiểm soát rủi ro - nơi sự phối hợp giữa đội ngũ FPT Cloud và Golden Gate đóng vai trò quyết định.

Khi hạ tầng không còn là điểm nghẽn của tăng trưởng

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, giá trị của việc hợp tác bắt đầu thể hiện rõ ở cách hệ thống vận hành. Khả năng tự động mở rộng giúp hệ thống thích ứng linh hoạt với các đợt traffic tăng đột biến, thay vì phụ thuộc vào dự báo trước hoặc can thiệp thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành F&B, nơi doanh thu thường tập trung vào các khung giờ cao điểm.

Ở cấp độ vận hành, việc chuẩn hóa hạ tầng và áp dụng các công cụ giám sát tập trung giúp doanh nghiệp chuyển từ trạng thái phản ứng sang trạng thái chủ động. Các sự cố có thể được phát hiện sớm và xử lý nhanh hơn, giảm thiểu ảnh hưởng đến khách hàng.

Đồng thời, việc rút ngắn thời gian triển khai và cập nhật hệ thống cũng tạo điều kiện để Golden Gate linh hoạt hơn trong việc phát triển sản phẩm, triển khai chương trình marketing và thử nghiệm các mô hình dịch vụ mới. Khi đó, công nghệ không còn là yếu tố cần "theo kịp", mà trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp đi nhanh hơn.

Từ một dự án công nghệ mở ra nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Điểm đáng chú ý trong quá trình hợp tác giữa FPT Cloud và Golden Gate không nằm ở việc "chuyển đổi thành công", mà ở cách tiếp cận. Thay vì coi Cloud là một sản phẩm, hai bên tiếp cận như một nền tảng cần được thiết kế và vận hành cùng nhau.

Khi hạ tầng không còn là giới hạn, doanh nghiệp có thể tập trung vào những yếu tố tạo ra giá trị thực sự: trải nghiệm khách hàng, tối ưu vận hành và khai thác dữ liệu. Đồng thời, nền tảng công nghệ linh hoạt cũng mở ra dư địa cho các bước phát triển tiếp theo, từ mở rộng hệ sinh thái số đến đáp ứng các yêu cầu về quy mô và quản trị trong dài hạn.

Trong bối cảnh ngành F&B ngày càng cạnh tranh, câu chuyện này phản ánh một xu hướng rõ ràng: lợi thế không còn nằm ở việc doanh nghiệp có công nghệ hay không, mà ở cách xây dựng và vận hành nền tảng công nghệ phù hợp nhằm giải quyết bài toán hiện tại, cũng trở thành nền móng cho tăng trưởng bền vững.