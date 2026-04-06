Giải pháp ‘ví sức khỏe’ tiên phong, mang lợi ích cho hàng triệu gia đình Việt

Giờ đây, "Ví Khỏe Nhà Ta" - ví sức khoẻ tích thưởng cho cả gia đình đầu tiên tại Việt Nam từ Long Châu giúp hàng triệu gia đình Việt nhẹ gánh lo chi phí, khi điểm thưởng từ chi tiêu y tế của từng thành viên đã có thể tích lũy chung, quy đổi thành những giá trị thiết thực.

Từ trước đến nay, việc chăm sóc sức khỏe của trong mỗi gia đình thường diễn ra theo những cách rất riêng. Ông bà kiên trì điều trị bệnh mạn tính. Bố mẹ lo toan chuẩn bị thuốc thiết yếu, những sản phẩm bổ dưỡng cho cả nhà. Trong khi các con thường tiêm chủng định kỳ… Mỗi người một nhu cầu, một mối bận tâm, song tất cả đều âm thầm dành cho nhau sự yêu thương và quan tâm mỗi ngày.

Tuy vậy, hành trình chăm sóc vẫn diễn ra riêng lẻ, chưa được kết nối trọn vẹn. Xuất phát từ nhu cầu đó, ví sức khoẻ tích thưởng, giúp từng hành động tích lũy nhỏ cũng trở nên thật giá trị và ý nghĩa.

"Ví Khỏe Nhà Ta" giúp kết nối chi tiêu chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình vào một tài khoản chung.

Từng chi tiêu riêng lẻ của các thành viên trong gia đình như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, tiêm phòng… đều được ghi nhận và tích lũy điểm thưởng trong một tài khoản chung. Khi cả gia đình dùng chung ví sức khỏe, số điểm tích lũy tại Long Châu được cộng thêm, biến những chi tiêu thường nhật thành cơ hội tối ưu chi phí y tế một cách bền vững. Thêm nữa, đây cũng là một cách để con cháu tiện dõi theo, sẻ chia và chủ động quan tâm đến ông bà, cha mẹ dù ở gần hay xa.

Để hành trình gắn kết và tích lũy ấy trở nên thuận tiện hơn, ví được thiết kế với cách sử dụng đơn giản cho mọi thành viên trong gia đình. Giải pháp được tích hợp ngay trên ứng dụng Long Châu với giao diện thân thiện. Người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên), kích hoạt ví là có thể bắt đầu hành trình tích lũy. Từ đó, mọi chi tiêu của các thành viên được ghi nhận, cộng dồn để đạt mốc thưởng với quà tặng tương ứng cho cả gia đình.

Sau khi kích hoạt ví, gia đình sẽ được nhận ngay loạt voucher trị giá lên đến 999.000 đồng. Ví quà tặng với nhiều voucher áp dụng cho đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, trang bị các thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm… Cả nhà vừa chủ động bảo vệ sức khỏe, vừa có thể tối ưu chi tiêu ngay từ những bước đầu tiên.

Với loạt ưu đãi và quà tặng siêu khủng đến từ "Ví Khỏe Nhà Ta", có thể nói đây là nước đi vô cùng mạnh mẽ của Chuỗi hệ thống Nhà Thuốc và Tiêm Chủng Long Châu trong việc quyết tâm chinh phục các tệp gia đình 3 thế hệ với rất nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau, đồng thời khẳng định dịch vụ cung cấp cho khách hàng với những quyền lợi tốt nhất và giá trị nhất.

Giải pháp mới từ Long Châu cho phép gia đình tích lũy điểm thưởng từ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Đáng chú ý, "Ví Khỏe Nhà Ta" còn được thiết kế thông minh theo các chặng tích lũy, giúp lộ trình tích thưởng trực quan và thú vị hơn. Mỗi khi hoàn thành một cột mốc, gia đình có thể mở khóa các phần thưởng giá trị, áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ tại Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Đại diện Long Châu bày tỏ: "Chúng tôi nhận thấy một xu hướng rất rõ nét ở các gia đình hiện đại, việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe không còn dừng lại ở từng cá nhân mà hướng đến sự tối ưu cho cả nhà. Điểm khác biệt của "Ví Khỏe Nhà Ta" nằm ở khả năng kết nối, biến các khoản chi tiêu nhỏ lẻ thành một hành trình chung, gia đình đồng lòng tham gia. Long Châu tin rằng, khi việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng theo dõi, có thể tích lũy và mang lại phần thưởng thiết thực, mỗi người sẽ có thêm động lực để chủ động duy trì thói quen sống khỏe mỗi ngày. Đây không chỉ là một tính năng, mà là cách để biến những thói quen tưởng chừng nhỏ bé, thường nhật thành giá trị lớn hơn cho hàng triệu gia đình Việt."

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ 33 triệu khách hàng, tiên phong những sáng kiến nâng cao sức khoẻ gia đình Việt.

Sự ra đời của "Ví Khỏe Nhà Ta" tiếp tục khẳng định nỗ lực tiên phong của Long Châu trên hành trình lắng nghe, thấu hiểu và gửi trao những điều tốt đẹp bền vững tới khách hàng. Lan tỏa thông điệp "Góp thương thành thưởng", Long Châu cùng "Ví Khỏe Nhà Ta" từng bước biến sự quan tâm, chăm lo sức khỏe thành những giá trị hữu hình. Mỗi khoản chi nhỏ hôm nay không chỉ bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn tích lũy thành lợi ích chung, mang đến niềm vui và sự gắn kết bền chặt.

Thông qua các chương trình thiết thực cùng mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống ngày càng phát huy vai trò là điểm chạm y tế đầu tiên đáng tin cậy của hàng triệu gia đình. Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ "vì một Việt Nam khỏe mạnh", hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, an tâm và hạnh phúc mỗi ngày.