"Thời hoàng kim" phòng gym cao cấp đến cuộc co hẹp lặng lẽ: Điều gì đang xảy ra với các chuỗi phòng gym lớn?

Minh Hoàng (31 tuổi) từng là một "legacy member", nhóm khách hàng trung thành và có giá trị cao, của một chuỗi phòng gym hạng sang với mạng lưới nhiều cơ sở tại Hà Nội.

Mỗi năm, anh chi hơn chục triệu đồng cho phí hội viên, chưa kể vài chục triệu đồng dành cho các gói huấn luyện cá nhân (với chi phí trung bình khoảng 600 nghìn đồng mỗi buổi tập). Nhưng hơn nửa năm gần đây, tấm thẻ thành viên ấy gần như nằm "phủ bụi" trong ví, như một khoản chi phí đã trở nên lạc nhịp.

Sự thay đổi không đến từ việc Hoàng ngừng tập luyện, ngược lại, anh vận động nhiều hơn trước. Thay vì chen chúc trong khung giờ cao điểm của phòng tập, xếp hàng chờ đến lượt máy chạy hay thiết bị tập, lịch thể dục của anh chuyển sang những cung đường chạy quanh Hồ Tây vào sáng cuối tuần, xen kẽ các buổi chơi pickleball buổi tối cùng đồng nghiệp và bạn bè.

"Ở phòng gym, mọi thứ lặp lại và khá cô lập. Còn bây giờ, mình vừa vận động, vừa gặp gỡ bạn bè, lại có cảm giác không gian mở, dễ chịu hơn nhiều", Hoàng nói.

Hiệu ứng "dommino dẹp tiệm" của chuỗi phòng gym cao cấp

Câu chuyện của Hoàng không phải là cá biệt, thậm chí phản ánh một xu hướng thay đổi rõ nét: người dùng đang rời khỏi mô hình tập luyện truyền thống để tìm đến những hình thức vận động linh hoạt, mang tính cộng đồng và giàu trải nghiệm hơn. Từ các câu lạc bộ chạy bộ, lớp yoga ngoài trời cho tới những môn thể thao mới như pickleball, "bản đồ fitness" của người đô thị đang được vẽ lại theo một cách hoàn toàn khác.

Một buổi sáng cuối tuần tại Hồ Tây, từng nhóm chạy hàng trăm người tham gia một giải chạy phong trào. Những chiếc áo đồng phục rực rỡ, những nhóm bạn trẻ vừa chạy vừa quay video, check-in… tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc trong phòng gym truyền thống. Cách đó hơn 10km, một sân tập pickleball tại Phường Láng Hạ luôn đầy ắp người tập tối muộn, bất kể ngày nào trong tuần.

Điều này hoàn toàn tương phản với bức tranh xám màu hơn của ngành gym truyền thống. Theo báo cáo về Xu hướng thị trường bán lẻ 2025 của Q&Me, trong vòng chưa đầy một năm, số lượng phòng gym trên cả nước giảm từ 105 xuống còn 88 cơ sở. Sự sụt giảm 17 cơ sở cho thấy một làn sóng sàng lọc đang diễn ra âm thầm, khi các thương hiệu không đủ sức duy trì vận hành dần biến mất khỏi bản đồ thể hình.

Hàng nghìn người tham gia giải chạy VPBank International Marathon Hà Nội 2025. Ảnh: VPBank

Lý giải nguyên nhân của sự khác biệt này, nghiên cứu của McKinsey chỉ ra rằng, thế hệ Gen Z và Millennials có xu hướng ưu tiên các hoạt động thể chất mang tính cộng đồng cao hơn 1,7 lần so với thế hệ trước. Trong bối cảnh đó, mô hình gym truyền thống, với không gian kín, máy móc cố định và trải nghiệm ít đổi mới, dần mất đi sức hấp dẫn.

"Không phải người dùng không còn quan tâm đến sức khỏe, mà là họ đang lựa chọn những cách tiếp cận mới, linh hoạt và "có cảm xúc" hơn", Thanh Lan, 27 tuổi tuổi cho biết. Từng bỏ gần chục triệu đồng mua thẻ tập một năm tại một chuỗi phòng gym gần nơi làm việc, trải nghiệm xếp hàng những khung cao điểm khiến cô nhân viên văn phòng này chùn bước.

Theo Báo cáo thị trường ngành hàng Fitness Việt Nam thông qua khảo sát trực tuyến của Cốc Cốc năm 2024, có những trở ngại với người tập khiến họ lựa chọn các địa điểm linh hoạt hơn như ở nhà, ở khu vực công cộng (Trường học, Nhà văn hóa, Công viên,...) thay vì các trung tâm tập luyện chuyên nghiệp. Trong đó, yếu tố thời gian, không gian và chi phí được xem là những rào cản chính, với tỷ lệ lần lượt là 32,7%, 27,4% và 26,2%.

Với thời gian làm việc văn phòng cố định, thời gian tập của Thanh Lan chỉ có thể tranh thủ hơn 1 tiếng nghỉ trưa hoặc 17h30 sau giờ tan làm, nhưng khung giờ đó cũng đồng thời trùng với phần lớn người tập khác. Dù phòng gym cô chọn có điện tích tương đối lớn, không ngày nào Ngọc Anh không phải chờ để tập, từ máy chạy cho tới các thiết bị tập chuyên dụng. Đó là lý do cô quyết định nghỉ tập sau gần 5 tháng, chấp nhận lỗ để chuyển nhượng thẻ tập còn lại và cùng đồng nghiệp chơi một môn thể thao khác.

"Áp lực kép" - chi phí mặt bằng và sự trỗi dậy của mô hình mới

Nếu sự thay đổi hành vi người dùng là lực kéo từ phía cầu, chi phí vận hành gia tăng chính là lực đẩy từ phía cung khiến các chuỗi gym quy mô lớn rơi vào thế khó.

Mô hình chuỗi phòng gym truyền thống vốn phụ thuộc nặng vào mặt bằng: diện tích từ vài nghìn đến hàng chục nghìn mét vuông, vị trí trung tâm, chi phí đầu tư ban đầu cao. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM đã tăng liên tục trong giai đoạn 2022–2025, đặc biệt tại các khu trung tâm.

Điều này khiến biên lợi nhuận của các chuỗi gym bị bào mòn đáng kể. Trong khi đó, giá gói tập khó có thể tăng tương ứng do áp lực cạnh tranh. Đây cũng là xu hướng chung trên toàn thế giới.

Không chỉ chi phí thuê đắt đỏ. Các phòng gym đồng thời phải trang bị hệ thống cơ sở vật chất khủng, đặc biệt với các phòng tập hạng sang, nơi bể bơi, phòng xông hơi... đã trở thành những thiết bị không thể thiếu.

Đại diện một trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM từng chia sẻ, họ rất thích cho các phòng tập gym thuê địa điểm. Bởi chi phí đầu tư lớn, các phòng gym gần như chẳng thể rút đi ngay khi lượng khách sụt giảm. Dòng tiền về với trung tâm thương mại vì vậy tương đối đều đặn.

Theo Appraisal Economics, khoảng 22% phòng tập tại Mỹ đã phải đóng cửa vĩnh viễn sau đại dịch, khiến doanh thu toàn ngành bốc hơi gần 29,2 tỷ USD. Những "ông lớn" như 24 Hour Fitness cũng không đứng vững khi phải khai tử hơn 100 cơ sở. Tại Hàn Quốc, năm 2024 ghi nhận con số kỷ lục 553 phòng tập đóng cửa, vượt xa cả thời kỳ đỉnh dịch.

Song song, sự xuất hiện của các mô hình private gym (phòng tập cá nhân, studio nhỏ) đang tạo ra một lựa chọn thay thế hấp dẫn. Với diện tích nhỏ hơn, mang tính chuyên biệt hơn, các phòng gym này tối ưu chi phí mặt bằng, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ huấn luyện riêng.

Theo dữ liệu của OMR Research, quy mô ngành gym và fitness Việt Nam được dự báo có thể đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 19% trong giai đoạn 2022–2030.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng về số lượng phòng tập trong giai đoạn 2020–2023 cũng kéo theo cạnh tranh gay gắt và dấu hiệu phân hóa. Mô hình hội viên (membership) truyền thống hiện vẫn chiếm khoảng 55% thị phần, nhưng bắt đầu bộc lộ những hạn chế khi thói quen tiêu dùng thay đổi.

Theo khảo sát của Deloitte về ngành fitness Đông Nam Á, số lượng studio nhỏ và private gym đã tăng hơn 35% trong 3 năm qua. Đáng chú ý, tỷ lệ giữ chân khách hàng của các private gym cao hơn khoảng 20–25% nhờ yếu tố cá nhân hóa và sự riêng tư. Không chỉ vậy, mô hình này còn phù hợp với xu hướng "micro-community", nơi người tập cảm thấy gắn kết hơn với huấn luyện viên và nhóm nhỏ, thay vì không gian đông đúc, ồn ào của các chuỗi lớn.

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của Digital Fitness cũng là một "cú đấm" khác cho phòng gym truyền thống.

Báo cáo của Gitnux cho thấy thị trường fitness online dự kiến đạt quy mô 59 tỷ USD vào năm 2027, trong khi đó các lớp học ảo đã chiếm tới 25% tổng lượng tập luyện. Với sự hỗ trợ của Wearable Tech (thiết bị đeo thông minh), vốn đã đạt tỷ lệ thâm nhập 30% trong cộng đồng gym toàn cầu, phòng gym vật lý không còn giữ vị thế độc quyền trong việc kiểm soát dữ liệu và không gian tập luyện.

Trong bối cảnh đó, các chuỗi gym truyền thống đang rơi vào thế "kẹt giữa": vừa khó cạnh tranh về trải nghiệm với các mô hình thể thao mới, vừa chịu áp lực chi phí cao hơn đáng kể. Việc duy trì quy mô lớn, vốn từng là lợi thế, nay lại trở thành gánh nặng.

Sự thu hẹp của các chuỗi phòng gym lớn không đơn thuần là dấu hiệu suy thoái, mà là biểu hiện của một chu kỳ chuyển dịch trong ngành fitness. Khi người dùng thay đổi kỳ vọng và hành vi, những mô hình không kịp thích nghi sẽ buộc phải nhường chỗ.

Ở ngưỡng 30, cả Minh Hoàng và Ngọc Anh đều khẳng định sức khoẻ là một trong các mối quan tâm hàng đầu hiện tại. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc xếp hàng chờ đợi ở phòng gym mỗi 17h30 chiều.

"Có nhiều cách để rèn luyện sức khoẻ, và cả tập gym, trong tương lai tôi sẽ vẫn trở lại với gym nhưng có thể sẽ là các buổi tập cá nhân hoá, hoặc tự tập tại nhà với các huấn luyện viên online", Hoàng cho hay.



