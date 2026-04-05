Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trong nhiều năm nay là nhà tài trợ của chương trình "Mái ấm gia đình Việt" và ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn cũng thường xuyên xuất hiện trực tiếp tại chương trình.

Trong những video chia sẻ về chương trình này, qua tương tác với người dẫn chương trình, ông Vũ gây chú ý với việc ﻿dốc sạch số tiền trong ví góp vào thùng tiền để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn ngay tại chỗ.

Ông Lê Phước Vũ là một doanh nhân đã quy y Tam Bảo tại chùa Viên Minh sau nhiều năm tìm hiểu về Phật giáo. Xây dựng Hoa Sen thành 'đế chế' vật liệu xây dựng lớn tại Việt Nam, ông Vũ được biết đã 'lên núi' ở ẩn nhiều năm, nhưng sau đó trước tình hình biến động mới của thị trường, ông Vũ tuyên bố trở lại trực tiếp dẫn dắt Tập đoàn.﻿

Trong đó, tham vọng xây dựng chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home được gọi là nỗ lực cuối cùng của doanh nhân này trước khi rút khỏi Hoa Sen.﻿

Ông Lê Phước Vũ thường có những phát ngôn gây sốc, ví dụ như "ngu gì không làm thép" khi nói về kế hoạch tại dự án thép Cà Ná, rồi sau đó là "ngành thép cùng lắm chỉ đi ngang", hay "Tôi có được ngày hôm nay vì ba tôi nghèo, ba bạn tôi giàu quá, nó đâu chịu làm", "Nói cho các anh ngân hàng biết, xưa các anh ăn tôi thì nay tôi ăn lại"...

Ông cũng có những phát ngôn về triết lý cuộc sống như "Tôi sẽ không để lại tài sản cho con cháu, muốn chúng hiểu việc kiếm tiền phải đổ mồ hôi nước mắt như thế nào mà quý trọng, biết đồng cảm với kẻ nghèo người khổ".﻿

Dù thường có những phát ngôn gây sốc tạo ra những phản ứng trái chiều trên thị trường, nhưng không thể phủ nhận vị thế của Tập đoàn mà ông đã xây dựng cũng như sức ảnh hưởng của những chương trình từ thiện mà Hoa Sen tài trợ.

Về tình hình tài chính, ﻿tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2025-2026 diễn ra vào tháng 3 vừa qua, các cổ đông Hoa Sen đã thống nhất hủy phương án mua lại cổ phiếu quỹ để dồn toàn bộ vốn cho hoạt động đầu tư phát triển.

Đáng chú ý, Hoa Sen lên kế hoạch tham gia phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi đánh dấu sự trở lại của Hoa Sen trong lĩnh vực bất động sản quy mô lớn, đồng thời tận dụng lợi thế về nguồn vật liệu xây dựng sẵn có từ hệ sinh thái.

Công ty CP Hoa Sen Home, công ty con do Hoa Sen sở hữu 99% vốn, được phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Hệ thống này hiện đang triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới với nhu cầu tìm kiếm từ 300 đến 500 mặt bằng dài hạn trên toàn quốc.

Về chỉ tiêu kinh doanh cho niên độ 2025-2026, Hoa Sen Group xây dựng hai kịch bản dựa trên sản lượng tiêu thụ từ 1,75 triệu đến 1,85 triệu tấn. Ở kịch bản lạc quan, doanh thu thuần kỳ vọng đạt mức 37.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế mục tiêu 600 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2026, Hoa Sen chốt danh sách cổ đông phát hành gần 186,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Lộ trình này sẽ nâng vốn điều lệ của Hoa Sen Group từ mức 6.209 tỷ đồng lên hơn 8.072,7 tỷ đồng.