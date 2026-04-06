Đại gia buôn ô tô dự kiến 2026 lãi tăng gấp 3 lần, đánh mạnh sang xe điện

Phụng Tiên | 06-04-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Bước sang năm 2026, TMT Motors đặt ra kế hoạch sản lượng tiêu thụ 26.766 chiếc tăng 500% so với thực hiện của 2025. Doanh thu thuần đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 82,48%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 217 tỷ đồng, tăng 245% so với 2025.

Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Năm 2025, sản lượng tiêu thụ đạt 4.416 xe, hoàn thành 54,69% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 2.104 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 62,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 325 tỷ của năm 2024.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã giải phóng được lượng hàng tồn kho cũ và chuyển đổi sang dải sản phẩm đạt chuẩn Euro 5.2.

TMT tuyên bố đang chuyển mình từ một nhà sản xuất ô tô truyền thống thành doanh nghiệp giải pháp vận tải công nghệ cao. Chiến lược "xe điện hóa" là trọng tâm của năm 2026.

Mảng ô tô điện: Dự kiến tung ra 06 mẫu xe mới, mục tiêu tiêu thụ 2.200 xe (tăng 78%). TMT tận dụng lợi thế Nghị định 51/2025/NĐ-CP gia hạn mức thu lệ phí trước bạ 0% đến hết tháng 02/2027.

Mảng xe máy điện: Đây là "vũ khí" mới với mục tiêu doanh số lên tới 20.000 chiếc ngay trong năm đầu triển khai thương mại hóa.

Hạ tầng trạm sạc: Kế hoạch triển khai 2.100 trụ sạc trên toàn quốc, tập trung tại Hà Nội và TP.HCM (mỗi nơi 750 trụ).

Năng lực sản xuất: Hoàn thiện nhà máy xe điện tại Hưng Yên với công suất 3.000 xe/năm và dự kiến xây dựng dây chuyền xe máy điện 2.000 xe/năm.

Do còn lỗ lũy kế (hơn 207 tỷ đồng tính đến cuối 2025), HĐQT đề xuất không chi trả cổ tức cho năm 2025 để tập trung nguồn lực tái đầu tư.

Trung Quốc siết xuất khẩu, đại gia Việt tuyên bố sẵn sàng thế chỗ vào chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu

Chuỗi lẩu Haidilao kiếm gần 2.500 tỷ tại Việt Nam, bằng 1/3 của Golden Gate

"Thời hoàng kim" phòng gym cao cấp đến cuộc co hẹp lặng lẽ: Điều gì đang xảy ra với các chuỗi phòng gym lớn?

21:52 , 05/04/2026
Oatside Việt Nam đã chịu xin lỗi!

20:46 , 05/04/2026
Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ dốc hết tiền trong ví

19:33 , 05/04/2026
Thương hiệu Nagakawa (NAG) tiếp nối hành trình "Gọi tôi là Naga" từ TP.HCM đến Hà Nội

19:30 , 05/04/2026

